Kızılötesi tekniğe sahip olan ve 10 milyar dolarlık harcama yapılan son teknoloji ürünü James Webb Uzay Teleskobu ileri optik donanımları ve güneş sisteminden görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evren tarihinin tüm aşamalarını izleyebilme özellikleri ile evrenin şimdiye kadar çekilmiş en net fotoğrafını yakaladı. Yayınlanan kare sonrasında birçok kişi James Webb Uzay Teleskobu özelllikleri ve görevi hakkında araştırma yapıyor. İşte detaylar...