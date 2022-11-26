Everest Dağı Nerede?

Everest Dağı nerede diye merak ediyorsanız, Himalayalar'da bir dağdır. Nepal ile Tibet arasındaki sınırda bulunur ve dünyanın en yüksek dağıdır. Dünyanın en büyük nehirlerinin birçoğuna ev sahipliği yapan bir bölgede yer aldığından, konumu gereği dünyanın önemli dağlardan biridir. 1999'da Guinness Rekorlar Kitabı, Everest Dağı'nı "Dünyanın en yüksek dağı" olarak listelemiştir. Bununla birlikte, Guinness Rekorlar Kitabı daha sonra bu tanımı "deniz seviyesinden en yüksek dağ" olarak değiştirmiştir. Dağa "Everest" adı, 1856'da İngiliz-Hindistan Araştırmacısı Sir George Conway tarafından verilmiştir. Dağa selefi Sir William Mount-Everest'in adını vermiştir. Peki Everest Dağı kaç metre?

Everest Dağı Kaç Metre?

Dünyanın en yüksek zirvesi (deniz seviyesinden ölçülen) Everest'tir. Everest Dağı'nın deniz seviyesinden yüksekliği 8.848 m'dir (29.029 ft). İlginç bir şekilde, Everest Dağı'nın yüksekliğini bilmek için farklı ölçümler yapılmıştır. Everest Dağı'nın kar yüksekliği 8848 m, kaya yüksekliği ise 8844 m'dir. Neden bu kadar yüksek olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bilim insanları, bu yüksek irtifanın tektonik plakaların çarpışmasından kaynaklandığına inanmaktadır. Eriyen buzulların da dağın yüksekliğinin artmasına katkıda bulunduğuna inanılır. Gezegendeki en yüksek nokta, tüm yıl boyunca kar ve buzla kaplı olduğu için “üçüncü kutup” olarak da bilinmektedir. Dünyada Everest gibi yüksek birkaç dağ vardır, ancak denize yakın olmadıkları için aynı büyük üne sahip değildirler. Dolayısıyla dünya nüfusunun büyük bir yüzdesi onları göremez. Bu nedenle dünyanın en ünlü dağı Everest’tir.

Everest Dağı, Güneydoğu Asya'da, Hindistan Yarımadası ile Asya'nın geri kalanı arasında yer alan Himalayalar’ın bir parçasıdır. Nepal ve Tibet (Çin) üzerinde oturan, deniz seviyesinden 8.848-8.850 metre yüksekliğe kadar yükselir ve bütünü yaklaşık 594.400 kilometrekarelik bir alanı kaplar. Üç kenarlı bir piramidinkine benzer bir şekil sergiler. Yüksekliği nedeniyle, üst kısımlardaki hava oksijensizdir ve bölge, dondurucu havalarda kuvvetli rüzgarlarla sarsılır.

Zirvesi veya tepesi, azaltılabilen veya artırılabilen başka bir kar tabakasıyla çevrili çok sert kardan oluşur. Dağ, Eylül ayında daha yüksektir ve Mayıs ayında yüksekliği biraz azalır. Sıcaklık mevsimlere göre değişir; Ocak ayında -36 ºC'ye, Temmuz ayında ise yaz ortasında -19 ºC'ye ulaşır. Haziran'dan Eylül'e kadar devam eden muson mevsimi, saatte 285 km'ye varan rüzgarlarla şiddetli fırtınalar üretir. Öte yandan, oradaki atmosfer basıncı deniz seviyesinin %30'u kadardır. Zirvenin birkaç metre altında, oksijen eksikliği ile çok düşük sıcaklıklar birçok dağcının ölümüne neden olduğu için "ölüm bölgesi" yer alır. Yükseklik azaldıkça sıcaklık artar ve dağın kayaları daha iyi görünene kadar kar ve buz örtüsü incelir.

Everest'e Nasıl Tırmanılır?

Everest'e tırmanmak kolay bir iş değildir. Dünyanın en zor dağcılık gezilerinden biridir. Güneydoğu sırtı, kuzeydoğu sırtı ve kuzey kolu dahil olmak üzere Everest'e tırmanmak için seçilebilecek farklı rotalar vardır. En popüler rota, Everest'e tırmanmak için standart rota olan güneydoğu sırtıdır. Tibet'ten başlayan ve en uzun olan rotadır. Ayrıca kuvvetli rüzgarlar ve düşük sıcaklıklar nedeniyle en zor rotadır. Everest'e tırmanmak istiyorsanız, fiziksel olarak formda ve iyi bir ruh sağlığına sahip olmanız gerekir. Ayrıca en az 6 ila 10 yıllık dağcılık deneyiminiz olmalıdır.

Daha önce, muazzam yüksekliği nedeniyle bu dağa tırmanmanın imkânsız olduğuna inanılıyordu. Ancak, şimdi dağcılar için dünyanın en popüler destinasyonlarından biri. Dünyanın en yüksek zirvesini keşfetmek istediyseniz, şu andan daha iyi bir zaman olamaz.