Diğer ülkeler tarafından da rağbet gören ve ülkemizde önemli bir konuma sahip olan Adalar, her zaman için popülerliğini korumuştur. Bozcaada ise bu bağlamda en sık ziyaret edilen ve merak duyulan adalar arasında yer alır. Egenin kuzeyinde yer alan bu ada, Çanakkale’ye bağlıdır. Ülkemizin en büyük üçüncü adasıdır ve Akdeniz iklimine ait özellikler gösterir. Yaz döneminde turist sayısında büyük artış yaşar. Nüfusu ise ortalama 3000 ile 3100 arasındadır.

Geyikli Otogarından Bozcaada’ya Ulaşım

Geyikli otogarından Bozcaada’ya ulaşım vapur aracılığıyla gerçekleşmektedir. İster araçla ister yaya olarak binmek mümkündür. Ek olarak Geyikli minibüsleri veya feribotları da kullanılabilir. Ancak her sene yaz ve kış olmak üzere feribot saatlerinin güncellendiği unutulmamalıdır. Özellikle kış aylarında bazı seferler iptal olmakta ve böyle durumlarda internet sayfası ile iskeleler üzerinden yolculara duyuru yapılmaktadır. Dolayısıyla Bozcaada’ya bir seyahat planlıyorsanız güncel duyuruları takip etmeniz önem arz eder. Peki Geyikli değil de İstanbul’dan Bozcaada’ya nasıl gidilir?

İstanbul'dan Bozcaada'ya Nasıl Gidilir?

Yerli turistlerin en çok merak ettiği konulardan biri de İstanbul üzerinden Bozcaada’ya geçmenin yoludur. Bu durumda ilk etapta Çanakkale boğazı geçilmelidir ve bu da arabalı feribotlar sayesinde mümkündür. Ulaşım kapsamında yapılan arabalı feribot seferleri ise Eceabat-Çanakkale, Kilitbahir-Çanakkale ve Gelibolu-Lapseki arasında gerçekleştirilir. Boğaz geçildikten sonra da Geyikli tabelasının takip edilmesi gerekir.

Özel aracınızla bölgeye ulaşmayı düşünüyorsanız İstanbul’dan Tekirdağ, Çanakkale, Gelibolu ve Ezine istikametine doğru yol almanız da bir seçenektir. Ardından Geyikli’ye ulaşmak adına feribotu kullanabilir ve Bozcaada’ya geçiş yapabilirsiniz. Eğer şahsi arabanızla gitmeyi düşünmüyorsanız ve başka şehirdeyseniz Çanakkale veya öteki şehirlerden kalkan otobüsler aracılığıyla feribot iskelesine varabilirsiniz. Ardında da feribota binerek adaya ulaşım sağlayabilirsiniz. Fakat aklınızda havayolunu tercih etmek varsa en yakın havalimanı yine Çanakkale olacaktır. Havalimanına vardıktan sonra tekrar feribot iskelesi ile adaya geçebilirsiniz.

Geyikli Bozcaada Feribot Ücreti

Ziyaret etmek isteyen yolcular için Geyikli Bozcaada feribot ücreti 14 TL şeklindedir. Ancak Gestcard sahibi olanlar için bu fiyatlandırma 11 TL olarak düzenlenmiştir. Araç ücretlerinde farklılık olmakla beraber; küçük motorlarda 26 TL, otomobillerde 150 TL, midibüslerde 290 TL, kamyonetlerde ise 185 TL ücreti alınmaktadır. Neredeyse her yıl fiyatların güncellenmesi nedeniyle mevcut ücretler sürekli bir merak konusu haline gelmiştir. En büyük üçüncü ada olması sebebiyle de tatil amaçlı olarak fazlaca misafir ağırlamaktadır. Gidiş-geliş ücretlerinin merak edilmesinin bir nedeni de budur.