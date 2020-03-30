30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs ile mücadele kapsamında dünya genelinde yapılan “evde kal” çağrıları şehir için ulaşım hareketliliğine de sert bir şekilde yansıdı.
Avrupa başta olmak üzere dünyanın diğer önemli merkezlerindeki “Evde kal” çağrılarına kısmi karantina ve sokağa çıkma yasakları da eklenince büyük şehirlerdeki hareketlilik durma noktasına geldi.
Dünya genelinde İstanbul dahil 50’ye yakın büyükşehirde faaliyet gösteren toplu taşıma ve haritalama uygulama servisi CityMapper, koronavirüs ile birlikte şehirlerin Hareketlilik Endeksi’ni (Mobility Index) yayınlamaya başlamıştı.
İlk olarak Habertürk’ün kamuoyuyla paylaştığı bu endeksteki son durum ne? İstanbul’da evde kalma oranı kaç oldu? Bu oran İstanbul ve dünyanın diğer büyük metropollerinde son 2 haftada nasıl değişti?
İşte Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın analizi ve Can Baytak’ın grafikleriyle merak edilen bu soruların cevabını veren “Eve Kapanma” oranları…
İSTANBUL YÜZDE 98’DEN YÜZDE 7’YE DÜŞTÜ
Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklanması ve okulların tatil edildiğinin duyurulmasından önce yüzde 100’leri bulan İstanbul’un şehir hareketliliği, 12 Mart’ta yüzde 98’e, 16 Mart’ta yüzde 49’a geriledi.
Alınan önlemlerin ve kapatılan mekanların artırılması ile birlikte bu oran 18 Mart’ta yüzde 20’ye, 20 Mart’ta yüzde 14’e, 23 Mart’ta yüzde 11’e ve en son açıklanan tarih olan 29 Mart Pazar günü için ise yüzde 7’ye kadar indi.
Hareketlilik Endeksi verilerine göre koronavirüs salgınından daha yoğun bir şekilde etkilenen İtalya, İspanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerindeki metropollerdeki hareketlilik de durma noktasına geldi.
AVRUPA KENTLERİ TAM ANLAMIYLA DURDU!
Şehiriçi hareketlilik endeksi Viyana, Barselona, Madrid, Lyon, Milano ve Roma'da yüzde 3’e, Paris, Monaco ve Amsterdam'da yüzde 5'e kadar düştü.
Toplam vaka sayısında zirveye yerleşen ABD’de ise New York'ta bu oran 29 Mart itibariyle yüzde 5’ya kadar indi.
CityMapper’ın verilerine göre dünyanın 41 büyük kentinde hareketklilik endeksinin en yüksek olduğu yerler ise yüzde 54 ile Singapur, yüzde 35 ile Seul, yüzde 28 ile St. Petersburg, Hong Kong ve Stockholm, yüzde 27 ile Moskova olarak kayıtlara geçti.
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