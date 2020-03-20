20 MART 2020
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İşte koronavirüsün damga vurduğu şehirlerdeki durma noktasına gelen hareketlilik

Koronavirüs nedeniyle dünyanın çoğu ülkesinde yapılan "evde kal" çağrıları ve hatta durumun daha ciddi olduğu bazı ülkelerde ise alınan karantina kararlarıyla, şehir içi hareketlilik seviyeleri de dibe vurdu. İstanbul dahil dünyanın 40'dan fazla büyük kenti için yapılan bir analiz, ortaya şu çarpıcı tabloyu çıkardı: Bir hafta önce yüzde 100'leri bulan şehir içi hareketlilik oranı, Milan ve Madrid'de yüzde 5'e, Roma, Barselona, Paris'te yüzde 6'ye, San Francisco ve Viyana'da yüzde 9'a, Washington'da yüzde 15'e, New York'ta yüzde 17'ye, İstanbul'da ise yüzde 20'lere geriledi. Necdet Çalışkan'ın haberi

20.03.2020 - 08:20 | Güncelleme: ABONE OL
Koronavirüs hangi ülkelerde
Necdet Çalışkan

Dünyanın hemen hemen her noktasına ulaşan koronavirüs salgını, önce uçak başta olmak üzere ülkeler arası ulaşım trafiğinin önemli oranda azalmasına yol açtı. Ardından ise çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de alınan önlemlerle birlikte insanların eve kapanması, şehir içi ulaşımda da çok sert düşüşleri beraberinde getirdi.

Bilindiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),koronavirüsünün Türkiye’de de görülmesinin ardından geçen haftadan bu yana İstanbul’da metro, metrobüs ve otobüs kullanımında yaşanan düşüşleri gün gün açıklamaya başladı. 18 Mart itibariyle İstanbul’da toplu taşıma araçlarının kullanım oranı, bir önceki haftaya göre 59.1 düştü.

Bu veriler, koronavirüsünün yayılmasını önlemek için “Evde Kal” çağrılarının yapıldığı bugünlerde İstanbul’un hareketliliğinde yaşanan azalışı da gözler önüne serdi. 

Peki koronavirüs, Avrupa başta olmak üzere dünyanın diğer bölgelerindeki şehirlerdeki hareketliliği nasıl etkiledi? Karantina uygulamalarına ve ‘evde kal’ çağrılarına hangi şehirler nasıl tepki verdi?

İSTANBUL NEREDEN NEREYE....

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre dünya genelinde İstanbul dahil 50’ye yakın büyükşehirde faaliyet gösteren toplu taşıma uygulaması ve haritalama hizmeti CityMapper, koronavirüs ile birlikte şehirlerin Hareketlilik Endeksi’ni (Mobility Index) yayınlamaya başladı.

Uygulama kullanımı ve planlanan seyahat verileri ile hazırlanan endekse göre 18 Mart itibariyle son 7 günde İstanbul’un hareketlilik oranı yüzde 60 olarak hesaplandı. İstanbul için 18 Mart Çarşamba gününde yüzde 20 olarak hesaplanan bu şehir içi ulaşım oranı, Türkiye’de henüz koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmediği bir önceki hafta ise yüzde 93 idi.

Koronavirüsünün en çok sarstığı İtalya’da alınan karantina kararları Milan ve Roma’yı son bir haftanın şehir hareketliliği en düşük iki şehri konumuna getirdi.

Milan’da yüzde 6 olan şehir için ulaşım oranı, Roma’da yüzde 7 oldu. Bu oranlar bir hafta önce bu iki İtalyan kenti için sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 16 seviyesindeydi.

AVRUPA RESMEN DURDU!

Koronavirüsten en çok etkilenen bir diğer Avrupa ülkesi İspanya’da bu oranlar Madrid’de yüzde 16, Barselona’da ise yüzde 27 oldu. Bir önceki hafta bu oran Madrid’de yüzde 46, Barselona’da ise yüzde 61 idi.

İşte koronavirüs nedeniyle şehirlerin hareketliliğinde yaşanan değişim:

Şehiriçin Ulaşım Yüzdesi18 Mart ÇarşambaSon 7 GünGeçen Hafta
Milan569
Madrid51646
Roma6716
Barselona62761
Paris63557
Lyon65186
San Francisco93457
Viyena93569
Kopenhag112654
Monaco123451
Washington153966
Brüksel154371
Boston163664
Chicago164678
New York174067
Seattle193247
Hamburg204464
İSTANBUL206093
Philadelphia224470
Los Angeles234571
Lizbon244987
Berlin264869
Montreal316591
Toronto326184
Sao Paulo3371104
Stokholm345573
Londra366483
Vancouver386683
Seul414142
Tokyo424348
Manchester427089
Birmingham457291
Meksiko537795
Melbourne538197
Sydney567593
Moskova758998
St. Petersburg8596101

 

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