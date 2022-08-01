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Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlanıyor! 1 Ağustos 2022 Pazartesi Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, hangi illerde yattı ve ne zaman ödenecek? Evde bakım parası yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 1 Ağustos: Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı yatan iller listesine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Maaşlara yansıyan Temmuz zammı ile artış gösteren evde bakım maaşının güncel fiyatı merak edilirken vatandaşlar bir yandan evde bakım ödemelerinin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı Temmuz zammı ile ne kadar oldu? İşte 1 Ağustos Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama sayfası...

01.08.2022 - 08:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı ve engelli bireylerin bakımını yapan kişilere verilen evde bakım maaşının yatırıldığı illerin listesi merak ediliyor. Temmuz zammı ile fiyatları değişiklik gösteren evde bakım maaşlarının ne kadar olduğunu ve 1 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesini sizler için derledik. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? ve evde bakım maaşı yatan iller var mı? İşte evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı...

  • EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.

    Buna göre, Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 TL'ye  yükseldi.

  • EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşları  her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ağustos ayına dair ödemeler başladığında haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

  • 1 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

    Evde bakım maaşı için yatan iller listesi henüz açıklanmamıştır. Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

     

  • MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA 

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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