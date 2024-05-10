EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşına gelen yüzde 49,25 oranındaki zam evde bakım maaşlarına da yansıdı. Böylelikle 2024 yılı evde bakım maaşı 7 bin 608 TL oldu.