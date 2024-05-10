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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Mayıs ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve hangi tarihte yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Mayıs 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapıldığı için illere göre birkaç gün sürebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen evde bakım parası ödeneğinin aylığı ocak ayı itibarıyla 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 TL'ye yükseltilmişti. Peki Mayıs 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 11:41 Güncelleme: 12.05.2024 - 00:23
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        • 1

          Evde bakım maaşı yatan iller Mayıs ayında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Yardıma muhtaç kimselere ayın belli tarihlerinde ödenen evde bakım maaşı zamlı olarak hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla ve SMS yoluyla sorgulanabiliyor. Peki Mayıs evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar

        • 2

          EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

          Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Mayıs itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor. Ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapıldığı için illere göre birkaç gün sürebiliyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

          Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

          Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

        • 3

          EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

          Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

          2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Memur maaşına gelen yüzde 49,25 oranındaki zam evde bakım maaşlarına da yansıdı. Böylelikle 2024 yılı evde bakım maaşı 7 bin 608 TL oldu.

        • 4
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