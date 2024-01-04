Memur maaş zammı ile beraber pek çok ekonomik kalem de etkileniyor. 3 Ocak'ta açıklanan zam oranlarının ardından yeni zamlı evde bakım maaşları da belli oldu. Peki, 2024 Ocak evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...