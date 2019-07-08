Evde bakım parası ne kadar? sorusu Temmuz ayında yapılan zammın ardından soruluyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı yüzde 6.02 oranında artırıldığı için 65 yaş aylığı, engelli yardımı ve evde bakım maaşı gibi sosyal yardımlar da temmuz ayında artacak. Evde bakım parası ile ilgili detaylar haberimizde.

EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, evde bakım maaşı ocak-haziran döneminde bin 305 lira iken, temmuz ayından itibaren bin 383 liraya çıktı.

Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen para tutarı da 2 bin 611 liradan 2 bin 767 liraya yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

Bu yardımdan, en az yüzde 50 engelliler ve ağır engeli bulunanlar veya tam bağımlı olanlar, il müdürlükleri bünyesinde görev alan bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakıma ihtiyacı olan, engelliliği tespit edilen ve hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olan kişiler faydalanabiliyor.

Bakıma ihtiyacı olan engelli ile yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla verilen yardım kapsamında, Türkiye genelinde 2018'de 513 bin 276 vatandaşa 6 milyar 675 milyon lira kaynak aktarıldı. Bakıma ihtiyacı olan engelli ile yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla verilen yardım kapsamında, Türkiye genelinde 2018'de 513 bin 276 vatandaşa 6 milyar 675 milyon lira kaynak aktarıldı.

EVDE BAKIM PARASI NE ZAMAN YATIRILIYOR?

Evde bakım maaşı her ay il il düzenli olarak yatırılıyor. Evde bakım parası her ayın ikinci haftasından itibaren yatırılmaya başlıyor ve ay sonuna kadar 81 il için işlem tamamlanıyor.