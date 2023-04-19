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Euro Bölgesi'nde enflasyon Mart'ta yüzde 6,9 oldu

Euro Bölgesi'nde enflasyon martta yıllık yüzde 6,9 seviyesinde belirlendi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, enflasyon, geçen yılın mart ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 7.4, AB'de ise yüzde 7.8 seviyesindeydi

Giriş: 19.04.2023 - 12:43 | Güncelleme: ABONE OL
Euro Bölgesi'nde Mart enflasyonu belli oldu
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 8,5 olan yıllık enflasyon, martta 6,9 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nin öncü verilerinde de mart ayı enflasyonu yıllık yüzde 6,9 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verileri teyit etti.

AB'de de şubatta yüzde 9,9 olan enflasyon martta yüzde 8,3 seviyesinde ölçüldü. Enflasyon, geçen yılın mart ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 7,4, AB'de ise yüzde 7,8 seviyesindeydi.

Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 3,12'si gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,1'i hizmetler, yüzde 1,71’i enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,05’i enerjiden kaynaklandı.

Yıllık enflasyon, mart ayında Macaristan'da yüzde 25,6, Letonya'da 17,2, Çekya'da 16,5, Estonya'da 15,6, Polonya ve Litvanya'da 15,2, Slovakya'da 14,8, Romanya'da 12,2, Bulgaristan'da 12,1, Hırvatistan'da 10,5 ve Slovenya'da yüzde 10,4 oldu.

Böylece, AB üyesi 11 ülkede enflasyon çift hanede ölçüldü.

Söz konusu dönemde enflasyon, Avusturya’da yüzde 9,2, İtalya ve İsveç'te 8,1, Portekiz'de 8, Almanya'da 7,8, Danimarka'da 7,3, Malta'da 7,1, İrlanda'da 7, Fransa ve Finlandiya'da 6,7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 6,1, Yunanistan'da 5,4, Belçika'da 4,9, Hollanda'da 4,5, İspanya'da 3,1, Lüksemburg'da yüzde 2,9 olarak tespit edildi.

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