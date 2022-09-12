Azalan ETH arzıyla birlikte enflasyonun düşmesi ve hatta zamanla Ethereum deflasyonist bir yapıya dönüşmesi planlanıyor. Bu kapsamda gündemde çok sık yer alan çevresel etki endişelerinden dolayı kriptoya önyargılı yaklaşan kurumların ve kreatörlerin Ethereum ekosistemi aracılığıyla adaptasyonları sağlanacak. Böylelikle Ethereum kullanım alanında da genişleme sağlanabilecek. Ethereum ile ilgili konulardan biri de pahalı donanımsal ekipmanlar olmadan ağ güvenliğine destek verilememesiydi. PoS mekanizmasına geçişle birlikte bu sorunun da çözülmesi planlanıyor.