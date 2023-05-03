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Nisan ayının zam şampiyonu et

Nisan ayı yıllık enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yüzde 43.68 olarak açıklanırken en yüksek artış et fiyatlarında yaşandı. Zam şampiyonu olan kuzu eti fiyatı, önceki aya göre yüzde 21.47 yükseldi. Kuzu etini yüzde 13.34 artışla dana eti takip etti. Gıda ürünlerinden 'patates ve bazı yumru bitkiler' yüzde 11.73, 'kümes hayvanları eti' yüzde 9.97, 'şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri' yüzde 9.48, 'taze meyveler' yüzde 6.47, 'kahve' yüzde 4.57 artış yaşadı. Restoran ve yiyecek servislerini kapsayan 'yiyecek hizmetleri' de yüzde 5.13 zamlandı

Giriş: 03.05.2023 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
Nisan ayının zam şampiyonu et

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 6 ay üst üste düşüş gösteren yıllık enflasyon yüzde 43.68 olarak kayıtlara geçti.

ZAM ŞAMPİYONU KUZU ETİ

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; en yüksek fiyat artışı yaşanan kalemler arasında gıda fiyatları büyük yer kapladı. 'Gıda' kaleminde yüzde yüzde 4,12 artış kaydedildi.

Önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 21.47 ile kuzu etinde yaşandı. En yüksek 2. artış yüzde 13.34 artışla dana etinde görüldü. Diğer gıda ürünlerinde yaşanan artışlar şöyle; 'patates ve bazı yumru bitkiler' yüzde 11.73, 'kümes hayvanları eti' yüzde 9.97, 'şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri' yüzde 9.48, 'taze meyveler' yüzde 6.47, 'kahve' yüzde 4.57.

Et fiyatlarında son aylarda yaşanan artış tartışmalara yol açmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dana eti üzerinden başlayan fiyat artışları konusunda, "Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım" diye konuşmuştu.

SEBZEDE YÜZDE 1.23 ARTIŞ, SÜT, PEYNİR VE YUMURTADA BİNDE 8 DÜŞÜŞ

TÜİK verilerine göre; balık fiyatları yüzde 2.69, sebze fiyatları yüzde 1.23, 'ekmek ve tahıllar' grubunun fiyatları yüzde yüzde 0,81 arttı. Süt, peynir ve yumurta fiyatları ise yüzde 0,08 düştü.

Gıda fiyatlarının dışında restoran ve yiyecek servislerini kapsayan 'Yiyecek hizmetleri' de yüzde 5.13 zamlandı.

32 AYDIR GIDA FİYATLARI YÜKSELİŞTE

'Gıda' kaleminde son olarak Eylül 2020'de düşüş görüldü. Artış serisi böylece 32 aya çıktı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), nisan ayı başında yaptığı açıklamayla küresel gıda fiyatlarının, martta düşüşünü 12. aya taşıdığını duyurmuştu.

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