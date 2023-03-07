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Et fiyatlarında 2 ayda yüzde 50 artış

Et fiyatlarında yılbaşından bugüne yüzde 50 oranında artış oldu. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, "Bir yılda olması gereken artış, 2 ayda oldu" dedi. Kasaplar yüksek fiyatların müşteri kayıplarına neden olduğunu belirtirken, ucuza satış yapan Et ve Süt Kurumu mağazaları önünde uzun kuyruklar oluştu

Giriş: 07.03.2023 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
Et fiyatlarında 2 ayda yüzde 50 artış
DHA

Yılbaşından buyana et fiyatlarında yüzde 50'ye varan artışa, satıcı da tüketici de tepkili. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, son aylarda et fiyatlarındaki artıştan kasapların da olumsuz etkilendiğini söyledi. Yalçındağ, "Hemen her hafta alışlarımıza 5-10 lira zam geliyor" dedi. Yılbaşında 120-130 lira bandında olan karkas fiyatların bugün 175-180 lira bandına geldiğini belirten Yalçındağ, et fiyatlarında bir yılda olması gereken artışın 2 ayda olduğunu vurguladı.

Yalçındağ, "Ortada bir rahatsızlık var. Yılbaşından bu yana ne değişti? Tedarikçilere soruyoruz, onlar da 'Her hafta alışlarımıza zam geliyor' yanıtını veriyor. Kesim fiyatlarına zam geldiğini, besici arkadaşların daha fazla fiyat istediğini, bunu da yansıtmak durumunda olduklarını söylüyorlar. Herkesi rahatsız ediyor, en çok da tüketici ve biz kasapları rahatsız ediyor" diye konuştu. Deprem felaketinin yaşandığı bölgenin hayvancılık açısından önemli olduğunu ancak bu orandaki artış için gerekçe olamayacağını ifade eden Yalçındağ, "Resmi kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, 7-8 bin büyükbaş hayvan ölmüş. Ama bu böyle bir fiyat artışına neden olabilecek bir sayı değil. Orada kesim devam ediyor, kesim yapıp toptan et satışı devam ediyor. Birden bire bu fiyatlara çıkartılması bana göre kendine görev çıkarmak, başka bir izahı yok" dedi.

"YURTDIŞINDAN ET İTHAL ETMEYİ BEKLEYENLER VAR"

Fiyat artışının nedenini anlamakta zorlandıklarını belirten Yalçındağ, hayvan sayısında azalma iddialarıyla fırsatçılık yapıldığını öne sürdü. Fazlı Yalçındağ, et fiyatlarındaki yükselişin bazı çevrelerde yurtdışından et ithal edilmesi beklentisi oluşturduğunu söyleyerek, "Biraz daha yükselse de yurtdışından ithal edecek ortam oluşsa diye bekleyen insanlar da var. İthalat yapıldığı noktada da 2010'u tekrar yaşarız. Bunun faturası herkes için ağır olur. Önlem olarak çok şey yapılması gerekiyor. Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor, küçükbaş anlamında tüketimimizi arttırmamız lazım. Küçükbaş hayvandan başka sarılacağımız sağlam bir ip yok. Bunun üretim ve tüketimdeki payın arttıracağız, başka yolu yok. İnşallah fiyatların artışında bir dur noktası vardır" ifadelerini kullandı.

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