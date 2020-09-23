Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Esra Sönmezer, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kedisi ile yürüyüşten geldiklerini belirten Sönmezer, koronavirüs salgını nedeniyle uzun zaman sonra 'Bebek'i açık alana çıkardığını söyledi.

"Hayatımdaki tek erkek, tek aşkım" dediği kedisine de maske taktığı görülen Esra Sönmezer, "Maalesef koronavirüs insanlardan da hayvanlara bulaşabiliyor. Kedim böbrek hastası ve dikkatli olmak zorundayım" ifadelerini kullandı.