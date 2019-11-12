Esra Sönmezer, sosyal medya hesabında, kendisini ekran önü projelerinde daha çok görmek isteyen takipçilerine yanıt olarak fiziği hakkında ilginç bir açıklamada bulundu.

"Arnavut bir baba ve Yunan asıllı bir annenin kızıyım" diyen Esra Sönmezer, takipçilerine "Fiziğim Türk tipinden çok Avrupalıya benziyor. Sorun genlerimde... Oyunculuk hayatımda 20 civarı sinema filmi ve 5 dizi filmde rol aldım. Artık fiziğime uygun özel karakterler yazılmalı" dedi.

"TÖRE DİZİLERİNİN FORMUNA FİZİK OLARAK UYMAMAM"

Sönmezer, kendisini daha çok sinema ve dizi gibi projelerde görmek isteyen takipçilerine, "Beni çok fazla ekranda görmemenizin sebebi ülkemizde sürekli çekilen köy dizileri, mahalle dizileri veya töre dizilerinin formuna fizik olarak uymamam" şeklinde açıklama yaptı.