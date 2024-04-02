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        Haberler Yaşam Çocuk Masallar Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kanguruların kesesi nasıl oluştu?

        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kanguruların kesesi nasıl oluştu?

        Kanguru bir gün oynayan yavrusunu seyrederken bir anda otların üzerinde dolaşan yaşlı bir kedi görmüş. "O kadar karnım aç ki... Dünyada tek bir arkadaşım bile yok." diye inlemiş kedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 20:33 Güncelleme: 02.04.2024 - 20:33
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        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kanguruların kesesi nasıl oluştu?
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        Kanguru yaşlı kedi için üzülmüş, "Ben senin arkadaşın olurum" demiş . "Seni su içmek için dereye kadar götürür ardından sana yiyecek bulurum." diye eklemiş.

        Anne kanguru yavrusuna elini bırakmamasını, yanından uzaklamamasını söylemiş. Ne var ki meraklı yavru annesine verdiği sözü unutmuş. Gelin masalın devamını birlikte dinleyelim.

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