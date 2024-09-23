Bulaşıcılık: Esnemeler bulaşıcıdır; bir kişi videoda bile olsa başka birinin esnediğini gördüğünde esneme olasılığı daha yüksektir. Bu, bir tür empatiyi yansıtır.

Gözleri kapatmak: Çoğu kişi esnediğinde kısa bir süreliğine de olsa gözlerini kapatır.

Esneme: Esneme, yüz kaslarını ve çeneyi esnetebilir; bu da yüzdeki gerginliği veya ağrıyı hafifletebilir. Bazı insanlar da esnerken çenelerinin tıkırdadığını veya rahatsız olduğunu fark eder.