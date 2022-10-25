Her geçen gün yeni telefon modellerinin çıkmasıyla eski modeller popülerliğini kaybediyor. Peki, bu popülaritesini kaybeden cihazların aslında bir servet değerinde olduğunu söylesek inanır mısınız? Gelin rafa kaldırılan hatta çöpe atılan eski telefon modellerinin satış değerini söyleyelim.