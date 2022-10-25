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Eski telefonlarını çöpe atanlar bin pişman olacak! Hepsi servet değerinde!

Her geçen gün teknolojinin gelişmesiyle, bizler de hızına yetişemez olduk. Yeni telefon çıkıyor ise artık bir hafta sonra onun da üst modeli çıkıyor ve aklımız en son çıkan modele gidiyor. Aslında yüzüne bakmadığımız eski telefonlarımızın bir servet değerinde olduğunu biliyor muydunuz?

Giriş: 25.10.2022 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Her geçen gün yeni telefon modellerinin çıkmasıyla eski modeller popülerliğini kaybediyor. Peki, bu popülaritesini kaybeden cihazların aslında bir servet değerinde olduğunu söylesek inanır mısınız? Gelin rafa kaldırılan hatta çöpe atılan eski telefon modellerinin satış değerini söyleyelim.

  • Evde rafın bir köşesine kaldırdığınız eski model telefonunuzu satarak yüksek meblalarda kazanç sağlamanız mümkün. Şaka gibi geliyor olsa da bu modellerin alıcıları gözlerini karartarak telefon sahiplerinden gelecek teklifleri bekliyor.

  • Ortaya çıkan bir habere göre geçtiğimiz hafta bir kişi, açılmamış birinci nesil iPhone için 39.000$ yani 725 TL ödedi.

  • İşte en çok satılan eski model telefonlar ve satıldığı fiyatlar: 

    iPhone - £542,55 (11 bin TL)

    iPhone 3G - £301,68 (6 bin 250 TL)

    Motorola RAZR2 - £239,25(5 bin TL)

    Motorola Microtac 9800X - £230,36 (4 bin 800 TL)

  • Motorola DynaTAC 8000X - £1.776,01 (37 bin TL)

    HTC Touch Diamond2 - £542,90 (11 bin TL)

    Motorola 3200 - £215,50 (4 bin 500 TL)

    Nokia 7280 - £180,44 (3 bin 750 TL)

    Nokia N79 - £171.62 (3 bin 560 TL)

    Ericsson T39 - £146,85 (3 bin TL)

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