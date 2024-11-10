Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de araç lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Mersin'de araç lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

        Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında araç lastiği değiştirmeye çalışan kişilere çarptı. Can pazarının yaşandığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 04:56 Güncelleme: 10.11.2024 - 06:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araç lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'de Aydıncık-Silifke karayolu Akdere mevkisinde lastiği patlayan otomobilin henüz adı öğrenilemeyen sürücüsü, aracı yol kenarına park etti.

        Aynı güzergahta ilerleyen kamyonetin sürücüsü Tolga K, lastiği patlayan otomobilin önünde durarak beraberindekilerle yardıma gitti. Bu sırada, Muhammet Furkan D. idaresindeki otomobil, lastik değiştirmeye çalışanlara ve park halindeki araçlara çarptı.

        AA'nın haberine göre; kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

        Sağlık ekipleri, Orhan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Tolga K, Serdal G, Erdal K, Rüştü G. ve Gurbet G. yaralandı. Ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Serdar G. yaşamını yitirdi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        2 YARALININ DURUMU AĞIR

        Erdal K. ve Rüştü G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Mersin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Siyasiler, Atatürk'ü böyle andı
        Siyasiler, Atatürk'ü böyle andı
        Narin cinayeti davasında ara karar açıklandı
        Narin cinayeti davasında ara karar açıklandı
        Araç lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
        Araç lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
        Trabzon'a bir darbe de Rize'den!
        Trabzon'a bir darbe de Rize'den!
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Habertürk Anasayfa