Mersin'de araç lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında araç lastiği değiştirmeye çalışan kişilere çarptı. Can pazarının yaşandığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Mersin'de Aydıncık-Silifke karayolu Akdere mevkisinde lastiği patlayan otomobilin henüz adı öğrenilemeyen sürücüsü, aracı yol kenarına park etti.
Aynı güzergahta ilerleyen kamyonetin sürücüsü Tolga K, lastiği patlayan otomobilin önünde durarak beraberindekilerle yardıma gitti. Bu sırada, Muhammet Furkan D. idaresindeki otomobil, lastik değiştirmeye çalışanlara ve park halindeki araçlara çarptı.
AA'nın haberine göre; kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Fotoğraf: İHA
1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekipleri, Orhan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Tolga K, Serdal G, Erdal K, Rüştü G. ve Gurbet G. yaralandı. Ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Serdar G. yaşamını yitirdi.
2 YARALININ DURUMU AĞIR
Erdal K. ve Rüştü G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.