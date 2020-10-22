SIM kart tarih oluyor!

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, Twitter hesabından, eSIM teknolojisine yönelik çalışmalarda gelinen son duruma ilişkin paylaşımda bulundu. Türkiye'nin ocak ayında GSM Birliğinden sertifikasyon alarak eSIM teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üreten 4 ülkeden biri olduğunu belirten Sayan, "Tamamen Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak olan eSIM, ülkemizde yakın zamanda hayata geçecek" bilgisini verdi.

Sayan, eSIM'lerle insanları artık yeni bir dünyanın beklediğine dikkati çekerek, "eSIM mimarisi hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşlarımızın günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacak" dedi.

eSIM teknolojisinin beraberinde pek çok avantajı getireceğine işaret eden Sayan, üretim süreçlerinin çevreye olumsuz etkilerinin minimuma düşeceğini kaydetti. Sayan, kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağını belirterek, şöyle konuştu:

"eSIM doğrudan bir aygıta yerleştirilmiş bir tür programlanabilir dijital bir SIM kart. eSIM fiziki plastik bir kart değil, akıllı cihazlara entegre edilen küçük bir çipten ibaret. eSIM, herhangi bir cihaza doğrudan müdahale gerektirmeden yani SIM kartı değiştirmeye gerek kalmadan uzaktan erişim yoluyla mobil işletmecinin değişimine olanak sağlıyor. eSIM hem akıllı telefon, bilgisayar gibi son kullanıcı cihazlarında hem de otomotiv gibi endüstrilerde ve çeşitli alanlara çözüm sunuyor."

FİZİKSEL KARTIN YERİNE GEÇECEK

eSIM'in sağlayacağı faydaları anlatan Sayan, mobil işletmeci değiştirilmek istendiği zaman SIM kartı fiziksel olarak değiştirmeden mobil işletmeciler arasında geçiş yapılabileceğini bildirdi. Sayan, fiziksel SIM süreçlerinde tüketicinin, SIM kartını sadece bayilerden veya posta yoluyla alabildiğini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"eSIM ile işletmeci profilinin cihaza yüklenmesi mümkün olacak. Tüketicinin SIM kart boyutunu dikkate alması ve cihazına uygun olan fiziksel SIM kartı kullanması gerekebiliyordu. eSIM ile bu farklılık da ortadan kalkıyor. Yakın zamanda eSIM'in uygulama örneklerini, birçok alanda ve sektörde görmeye başlayacağız. Bu çerçevede BTK, eSIM teknolojisi için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdi. Milli Teknoloji Hamlesi'nden aldığımız güçle, ülkemizi her alanda ileriye taşımaya devam edeceğiz."

YÜZDE 100 YERLİ VE MİLLİ

BTK tarafından 12 Şubat 2019'da alınan kararla uzaktan programlanabilir SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımı, Mart 2019 itibarıyla yüzde 100 yerli ve milli olacak şekilde sağlanmıştı. Karar kapsamında otomotiv endüstrisi de dahil, bu teknolojiyi destekleyen ve son kullanıcı tarafından kullanılan tüm cihazlar artık eSIM teknolojisinden faydalanabilecek.

Kurul kararının ardından yapılan çalışmalarla uluslararası sertifikasyona sahip ekipman kurulumu ve yüzde 100 yerlilik şartıyla düzenleme tamamlandı. Ayrıca alınan karar doğrultusunda, düzenlemede yer alan kurallara uymayan uluslararası şebekelerden, abonelikleri için süre verilerek eksiklerini tamamlamaları istendi.

YENİ OTOMOBİLLERDE STANDART OLACAK

Özellikle M2M gibi internete bağlı cihazlarda farklı senaryolarda aktif olarak kullanılacak eSIM teknolojisi, yerli eSIM altyapısıyla global firmalara ve iş senaryolarına hizmet verecek.

eSIM, son kullanıcıların yoğun yararlandığı akıllı telefonlardan, giyilebilir teknolojilerden, M2M denilen internete bağlı birçok endüstriyel ürüne kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. eSIM altyapısıyla bütün bu cihazların internete bağlanması için fiziksel sim kart kullanım gereksinimi ortadan kalkarak, yerini güvenli yazılım teknolojisine bırakacak.

Yeni üretilen otomobillerde standart olarak sunulan eCALL gibi birçok sim karta bağlı güvenlik altyapısı eSIM ile yazılım tabanlı olarak sunulabilecek.