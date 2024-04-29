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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da Neşet Güçlü, Önder Çakır'ı eşi ve kızının önünde kalbinden bıçaklamıştı! İşte katilin ifadesi! - Son haberler

        Eşi ve kızının önünde kalbinden bıçaklamıştı! İşte katilin ifadesi!

        Antalya'da, 51 yaşındaki Neşet Güçlü, trafikte tartıştığı 45 yaşındaki Önder Çakır'ı, eşinin ve 8 yaşındaki kızının yanında kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Katil zanlısı Güçlü'nün, emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Güçlü ifadesinde, "Trafikte tartışma yaşadık. Önder Çakır kendi arabasından indiği esnada elini belinde götürünce tabanca ya da başka bir şey çıkaracağını düşündüm. Olay bir anda gerçekleşti. Ne olduğunu anlamadım ve hatırlamıyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 08:13 Güncelleme: 29.04.2024 - 09:43
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        Eşi ve kızının önünde kalbinden bıçaklamıştı! İşte katilin ifadesi!
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        Antalya'da tüyler ürperten olay, dün saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi.

        ARAÇLARINI YOL KENARINA ÇEKTİLER

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; Önder Çakır (45) ile Neşet Güçlü (51), trafikte seyir sırasında tartıştı. İki sürücü araçlarını yol kenarına çekerek, tartışmayı sürdürdü.

        BIÇAĞINI ÇAKIR'IN KALBİNE SAPLADI

        Bir süre sonra Neşet Güçlü, yanında taşıdığı bıçakla Önder Çakır'ı kalbinden 1 kez bıçakladı ve otobüsüyle kaçtı. Araçta 8 yaşındaki kızı ile bulunan Önder Çakır'ın eşinin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Özel bir hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan Çakır, kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otobüsüyle kaçan servis şoförü Neşet Güçlü'yü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Güçlü'yü yakalayıp, gözaltına alındı.

        "ARKASINDA KORNA ÇALIP SELEKTÖR YAPMIŞ"

        Diğer yandan Çakır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakır'ın eşi Meryem ile kardeşi Öner Çakır, sabah saatlerinde morga geldi. İşlemleri tamamlanan cenazenin, Burdur'da toprağa verileceği öğrenildi. Öner Çakır, "Kardeşim, akşam eşi ve çocuğuyla evine giden adam. Kırmızı ışıkta duruyor, yeşil yanar yanmaz arkasında duran araç kornaya basarak, selektör yapmış.

        "NE VURMA VAR NE BİR ŞEY"

        Kardeşim de elini kaldırmış, el işareti yapmış. Karşı taraf ne dedi, Allah bilir. Sonrasında iniyor ve olduğu gibi bıçağı saplıyor. Ne vurma var ne bir şey var. Gidiyor, bıçağı saplıyor. Dövüşürsün, kavga edersin dersin ki bu adam gitti direkt olarak bıçağı sapladı. Bıçağı göğsünün olduğu yere, kalbine saplamış. Çocuğunun ve eşinin yanında öldürmeyi hesaplamış" dedi.

        "NEDEN ÖLDÜRDÜNÜZ" SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

        Önder Çakır'ı eşi ve 8 yaşındaki kızının yanında kalbinden bıçaklayarak öldüren Neşet Güçlü, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık kontrolü çıkışında Güçlü, basın mensuplarının "Çakır'ı çocuğu ve eşinin yanında neden öldürdünüz" sorusunu cevapsız bıraktı.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        İşlemleri tamamlanan Güçlü, adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Neşet Güçlü'nün verdiği ifade ortaya çıktı.

        "TABANCA ÇIKARACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

        Güçlü ifadesinde, "Trafikte tartışma yaşadık. Önder Çakır kendi arabasından indiği esnada elini belinde götürünce tabanca ya da başka bir şey çıkaracağını düşündüm. Olay bir anda gerçekleşti. Ne olduğunu anlamadım ve hatırlamıyorum" dedi.

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        #Antalya
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