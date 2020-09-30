Esenyurt'taki taksicilerin silahlı kavgası

Esenyurt Meydanı'nda taksiciler arasında yolcu alma tartışmasıyla başlayan ve silahlı çatışmaya dönüşen olayda üç taksici hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, dört taksi durağını mühürlemişti.

Sabah saatlerinde polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı taksi duraklarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.