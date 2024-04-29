"DENETİMLERİMİZ 24 SAAT ESASINA GÖRE DEVAM ETMEKTE"

Konu sosyal medyada yoğun tepkilere neden olunca Mersin Emniyet Müdürlüğü, açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Mersin'de sürücüler, geceleri yolda karşılarına çıkan insanlardan şikayetçi. Sürücüler bunun hırsızlık için bir kumpas olduğunu düşünüyor' ifadeleriyle yapılan gönderinin altına çeşitli hesaplardan paylaşım yapıldığı görülmüştür. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olarak yapılan araştırmalarda; paylaşılan fotoğraf ve videolardaki camlı üst geçidin otoban üzeri Adana girişi olduğu, 'Cono' olarak tabir edilen şahısların Tarsus-Adana arası otoban üzerine çıkarak eylemi gerçekleştirdikleri, şahısların Akgedik Mahallesi olarak bilinen Tarsus jandarma bölgesinde ikamet ettiği, ayrıca ilimiz genelinde son bir yıldır herhangi bir müracaatın olmadığı anlaşılmıştır. Mersin-Adana otoban yolunda sık sık dron destekli asayiş uygulama ve denetlemeleri yapılmakta olup, denetimlerimiz 24 saat esasına göre devam etmektedir" ifadelerini kullandı.