Panathinaikos taraftarından Fatih Terim'e büyük tepki!

TERİM: DEV BİR AVANTAJ KAYBETTİK

Maçın ardından yayıncı kuruluşa çok kısa bir açıklama yapan Fatih Terim ise, "Büyük bir avantajı kaybettik. Maçta çok erken geriye düştük. Çok üzgünüm. Ligde dev bir avantajı kaybettik." ifadelerini kullandı.