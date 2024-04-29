Son dakika haberi Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
Türkiye'nin konuştuğu Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili TFF inceleme başlattı. Şike iddiaları üzerine harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu yapacağı incelemede iddiaları doğrular nitelikte bulgulara ulaşırsa dosya Etik Kurulu'na sevk edilecek ve yasal süreç başlayacak
Giriş: 29.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:23
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