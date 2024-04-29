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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme

        Türkiye'nin konuştuğu Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili TFF inceleme başlattı. Şike iddiaları üzerine harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu yapacağı incelemede iddiaları doğrular nitelikte bulgulara ulaşırsa dosya Etik Kurulu'na sevk edilecek ve yasal süreç başlayacak

        Giriş: 29.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:23
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        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
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