Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Fransız oyuncu Gerard Depardieu gözaltında - Magazin haberleri

        Gerard Depardieu gözaltında

        Fransız oyuncu Gerard Depardieu'nun cinsel saldırı suçlamalarıyla bağlantılı olarak ifade vermek üzere gözaltına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 16:21 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fransız polisi, cinsel saldırı ve istismar suçlamarıyla sıkça gündeme gelen Gerard Depardieu'yu ifade vermeye çağırdı. Ünlü oyuncunun; iki kadına, film setlerinde cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin şikâyetleriyle bağlantılı olarak sorgulandığı ifade edildi.

        • 2

          Gerard Depardieu'nun setlerinde cinsel saldırıda bulunduğu filmlerin; 'Les Volets Verts' ve 'Le Magician et les Siamois' olduğu açıklandı.

        • 3

          Kadınlardan biri, Gerard Depardieu'nun kendisini setten ayrılırken taciz ettiğini ve müstehcen söylemlerde bulunduğunu iddia etti. Şikâyetçi bir diğer kadın ise Depardieu'nun kendisine uygunsuz sözler söylediği sırada taciz ettiğini öne sürdü.

        • 4

          Gerard Depardieu'nun kadınlardan özür dilediği ancak daha sonra yine kadınlara hakaret ettiği bilgisi de yer aldı.
          Daha önce çok sayıda kadının hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla şikâyette bulunduğu Depardieu, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşüyor
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm zorunluluktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm zorunluluktur
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        Habertürk Anasayfa