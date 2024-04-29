İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları!
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı son 4 haftaya taşındı. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 93 puanı bulunurken, takipçisi Fenerbahçe ise 89 puanda... İki takıma şampiyonluk için 101 puan bile yetmeyebilir. İşte son düzlük öncesi iki takımın kalan maçları...
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Trendyol Süper Lig'de 34. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini 15 maça çıkardı.
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İkinci sıradaki Fenerbahçe ise sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip puan farkının açılmasına müsaade etmedi.
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Son 4 haftaya girilirken zirvedeki Galatasaray 93 puan toplarken, Fenerbahçe'nin ise 89 puanı bulunuyor.
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Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesine 4 hafta kaldı. Galatasaray 37. haftada sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Final niteliği taşıması beklenen dev derbi öncesinde iki takımın kalan maçları ise şu şekilde:
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GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI (93 PUAN)
- EMS Yapı Sivasspor
- VavaCars Fatih Karagümrük (D)
- Fenerbahçe
- TÜMOSAN Konyaspor (D)
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FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI (89 PUAN)
- TÜMOSAN Konyaspor (D)
- Mondihome Kayserispor
- Galatasaray (D)
- İstanbulspor
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