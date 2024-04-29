Estetiğin dozunu kaçırdı: Değişimini paylaşan adam kullanıcıları şaşkına çevirdi!

BAŞKA BİR SÜRECE BAŞLADI

Dolgu maddelerinin çıkarılmasının ardından David Kosir, kedi gözleri, yanak germe, dudak kaldırma ve yüze yağ transferi dahil olmak üzere kapsamlı bir dizi kozmetik prosedüre başladı. Bu ameliyatların ilk sonuçları, dramatik bir şekilde değişen bir görünüm sunarak izleyiciler arasında endişelere yol açtı.