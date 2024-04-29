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        Haberler Yaşam Estetiğin dozunu kaçırdı: Değişimini paylaşan adam kullanıcıları şaşkına çevirdi

        Estetiğin dozunu kaçırdı: Değişimini paylaşan adam kullanıcıları şaşkına çevirdi!

        Bir adam geçirdiği estetik operasyonların ardından onu bu noktaya getiren güzellik standartlarına karşı gelmeye karar verdi. Bunun ardından geçirdiği iyileşme ameliyatlarını paylaşan kişi sosyal medyada bir çok kullanıcının ilgisini çekti. İşte, estetiğin dozunu kaçırdıktan sonra iyileşme sürecine giren David Kosir'in hikayesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 11:00 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:49
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        • 1

          David Kosir, sosyal medya platformlarında paylaştığı dönüşüm süreciyle, pek çok kişinin dikkatini çekti ve bu köklü değişimi görenler büyük şaşkınlık yaşadı. "Plastik" görüntü isteğiyle başladığı yolculuğu pişmanlıklarla sonlandıran Kosir'in hikayesi binlerce kişinin ilgisini çekti. İşte, o yolculuk...

        • 2

          PLASTİK GÖZÜKMEK İSTEDİ

          David Kosir, ideal estetiğini kozmetik cerrahi yoluyla amansız bir şekilde aramaya başladı ve abartılı dönüşüm yolculuğuyla ün kazandı. Kosir'in plastik iyileştirmeye olan tutkusu, 2019 yılında dolgu maddelerinin zararsız kullanımıyla başladı ve yavaş yavaş tam anlamıyla bir takıntıya dönüştü.

        • 3

          ERKEK BARBIE BEBEK

          Mayıs 2021, ilk kalıcı prosedürünü geçirdiği için önemli bir dönüm noktası oldu. Kosir'in "erkek Barbie bebek görünümü" arzusu, güzelliğin zirvesi olarak gördüğü "plastik, sahte" estetiğe olan hayranlığından kaynaklanıyordu.

        • 4

          YÜZ BİN DOLAR HARCADI!

          David Kosir, estetik arayışında hiçbir masraftan kaçınmadı ve çeşitli güzellik prosedürlerine önemli miktarda yatırım yaptığını itiraf etti. Kosir, 7.500 dolara 14 mililitre dudak dolgusu satın almak, 1.200 dolara aylık çil lazer giderme seanslarına girmek, 7.000 dolara 10 mililitre yanak dolgusu almak vb. dahil olmak üzere plastik cerrahi çabalarına 100.000 dolar ayırdı.

        • 5

          YÜZ DOLGULARINDAN VAZGEÇTİ

          Geçtiğimiz yıl, internette tanınmaya başlayan David Kosir, "yüz dolgumun tamamını kaldırdım" başlıklı bir video yükleyerek viral oldu. Yüzünün öncesi sonrası halini paylaşan Koser 22 milyon izlendi.

        • 6

          BAŞKA BİR SÜRECE BAŞLADI

          Dolgu maddelerinin çıkarılmasının ardından David Kosir, kedi gözleri, yanak germe, dudak kaldırma ve yüze yağ transferi dahil olmak üzere kapsamlı bir dizi kozmetik prosedüre başladı. Bu ameliyatların ilk sonuçları, dramatik bir şekilde değişen bir görünüm sunarak izleyiciler arasında endişelere yol açtı.

        • 7

          ÖVGÜ DOLU YORUMLAR ALDI

          Zaman geçtikçe Kosir, iyileşmiş görüntüsünü sergileyerek dönüşümünün çarpıcı sonuçlarını ortaya çıkardı. Dikkate değer değişiklik hayranlardan çok sayıda övgü aldı ve "Biliyor musun, ilk başta sürece güvenmedim... ama şimdi iyileştiğine göre muhteşem görünüyorsun." gibi yorumlar yağdı.

          Kaynak: Bright Side

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