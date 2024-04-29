Otomobilin kalbi Pekin'de attı! Tam 117 yeni modeli tanıtıldı....

GWM

GWM veya 'Great Wall Motors', geçen yıl MG4 ile aynı segmentte olan Ora Funky Cat'i piyasaya sürmüştü. Fakat bu model çok geçmeden ORA 03 olarak yeniden adlandırıldı. Çinli marka bu sefer de Tesla Model 3 ile aynı segmentte yer alan ORA 07 modelini tanıttı.