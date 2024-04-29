Otomobilin kalbi Pekin'de attı! Tam 117 yeni modeli tanıtıldı....
Yılda 30 milyon aracın satıldığı dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin, artık tüm dünyadan markaların en son yeniliklerini tanıttığı ülke oluyor. Geçtiğimiz hafta kapılarını açan Pekin Otomobil Fuarı, başta Çinli üreticilerin olmak üzere, otomobil markalarının en yeni modellerine ev sahipliği yaptı. Tam 117 elektrikli yeni otomobilin tanıtıldığı Pekin fuarında öne çıkan tüm yeniliklere gelin birlikte bakalım....
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Küresel otomotiv sektöründe değişen dengeler, sektör etkinliklerine de yansıyor. Pandemiye kadar dünyanın en önemli otomobil fuarları olan Cenevre, Frankfurt/Münih, Paris ve Detroit artık eski şaşalı günlerinden bir hayli uzaklar.
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Özellikle de en son Cenevre fuarına sadece 8 markanın katılması bu durumu iyice gözler önüne serdi. Batıdaki fuarların etkisi düşerken, otomotiv sektörünün ilgisi ise doğudaki fuarlara yöneldi.
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Geçtiğimiz yıl Şangay, bu yıl ise Pekin fuarından gelen görüntüler, Avrupa'daki fuarların on yıllar önceki halleri gibiydi.
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Geçtiğimiz hafta kapılarını açan Pekin Otomobil Fuarı ise, başta Çinli üreticilerin olmak üzere, otomobil markalarının en son yeniliklerine ev sahipliği yaptı. Ayrıca, sektörün geleceğinin ne yöne evrileceği hakkında da ipuçları verdi.
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Tam 117 elektrikli yeni modelin tanıtıldığı Pekin fuarında öne çıkan tüm yeniliklere gelin birlikte bakalım.
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BMW
Alfabetik sırayla gidersek, Alman üretici BMW, fuarda elektrikli modeli i4'ün makyajlı versiyonunu tanıttı.
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Marka, Vision Neue Klasse sedan modelini de sergileyerek geleceği hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.
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BMW Grubu'nun İngiliz temsilcilerinden Mini ise, yeni SUV modeli Aceman'ı Pekin'den dünyaya tanıttı.
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BYD
Çinli üretici BYD, Ocean-M modelini fuarda sergiledi. Elektrikli otomobilin Volkswagen ID.3 ile rekabet etmesi bekleniyor.
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Çinli marka Dacia Spring'e rakip olacak Seagull'ı katılımcılara tanıttı. 39 kWh bataryaya sahip bu otomobil, yaklaşık 400 km menzile sahip.
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CHERY
Çinli üreticilerden Chery, Pekin'de Tiggo 9 PHEV modelini dünyaya tanıttı.
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1400 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu belirtilen şarj edilebilir hibrit model, 175 kW maksimum güç ve 385 nm maksimum tork sağlayan 2.0 T motorla donatılıyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motor, 100 kilometrede 5.2 litre yakıt tüketiyor.
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DENZA
BYD'nin Mercedes-Benz ortaklığında kurduğu Denza, fuarda Z9GT modelini tanıttı. Porsche Taycan Sport Turismo ile rekabet etmesi beklenen otomobil yüzde 100 elektrikle çalışıyor.
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BYD Seal ile aynı platformu paylaşan otomobil, 2025'te Avrupa pazarlarına gelecek.
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GWM
GWM veya 'Great Wall Motors', geçen yıl MG4 ile aynı segmentte olan Ora Funky Cat'i piyasaya sürmüştü. Fakat bu model çok geçmeden ORA 03 olarak yeniden adlandırıldı. Çinli marka bu sefer de Tesla Model 3 ile aynı segmentte yer alan ORA 07 modelini tanıttı.
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Retro tasarımlı otomobil, iki batarya seçeneği ile satışa sunulacak. Tek veya çift motor seçenekleriyle piyasaya sürülecek otomobilde, büyük batarya seçeneğini ise 83.5 kWh kapasiteli batarya oluşturuyor.
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HONDA
Honda, Çinli üreticiler Dongfeng ve GAC ile birlikte ülkede ilerleme kaydetmeyi amaçlayan yeni bir model serisini piyasaya sürdü.
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Ye GT Concept modelin üretim versiyonu önümüzdeki yıl tanıtılacak. Yeni model ailesinin P7 ve S7 isimli iki modeli daha bulunuyor.
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iCAR
Chery'nin alt markalarından iCar, fuarda 2 yeni model tanıttı. V23 isimli model, Mercedes G Serisi ve Land Rover Defender'dan izler taşıyor. Elektrikli modelde 4x4 çekiş sistemi bulunuyor.
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iCar X25 ise, 4x4 çekiş sistemine sahip bir MPV olarak tanıtıldı. Bu araçta, menzil artırıcı teknolojisinin yer alması bekleniyor.
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LAMBORGHINI
2012 yılında Urus Concept'i Çin'de tanıtan Lamborghini, Pekin'de ise markanın SUV modelinin plug-in hibrit versiyonunu tanıttı. İtalyan üreticinin yeni modeli, benzinli motora sahip Urus'a göre daha farklı tasarım öğelerine sahip.
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25.9kWh bataryaya sahip otomobilde, 4 litrelik 788 beygir güç üreten V8 motor görev yapıyor. Hibrit Urus, sadece elektrik ile yaklaşık 70 kilometre yol gidebiliyor.
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LYNK&CO
Geely'nin sahibi olduğu Lynk&Co'nun yeni plug-in hibrit sedanı 07, Pekin fuarında görücüye çıktı. Dört kapılı modelin en hızlı versiyonları 1.5 litrelik benzinli motor ve iki elektrik motorunun birleşimiyle 585 beygir güç üretiyor.
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MAZDA
Türkiye'de çekilme kararı alan Japon otomobil üreticisi Mazda, Pekin fuarında elektrikli sedan modeli EZ-6'yı tanıttı. Mazda 6 boyutlarındaki otomobil, Çin pazarında plug-in hibrit versiyonu ile de satışa sunulacak.
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MERCEDES-BENZ
Fuarın bir diğer Çin dışından gelen katılımcısı ise Mercedes-Benz oldu. Markanın off-road kabiliyetleri ile ünlü G-Serisi'nin elektrikli versiyonu dünyaya Pekin'den tanıtıldı.
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587 beygir güç ve 1.166 Nm tork üreten araçta, dört motorlu bir kurulum kullanılıyor. 116 kWh büyüklüğe sahip bataryanın görev yaptığı elektrikli G, 2025'te satışa sunulacak.
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MG
Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden biri olan SAIC bünyesinde faaliyet gösteren MG, Pekin'de futüristik bir otomobil sergiledi. EXE181 isimli elektrikli süper-spor otomobilin, 0'dan 100 km/s hıza 1.9 saniyede çıktığı açıklandı. Otomobilin son hızı hakkında ise bir bilgi verilmedi.
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SMART
Şehir içi mikro-mobilite araçları üreterek yola çıkan Smart, son dönemde daha büyük boyutlarda otomobiller tanıtarak dikkatleri üzerine çekiyor. Pekin fuarında, markanın bugüne kadar geliştirdiği en büyük otomobil olan #5 concept tanıtıldı. Off-road sürüşlerine özel eklentiler ile sergilenen otomobilde, Mercedes'in GLB modelinden de izler bulunuyor.
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TOYOTA
Çin'de bugüne kadar istediği pazar payını elde edemeyen Toyota, fuarda bZ3X modelini tanıttı. Teknik özellikleri açıklanmayan otomobil, tam elektrikle çalışıyor. bZ3X, Toyota'nın diğer pazarlarda sattığı otomobillerden daha farklı tasarım ayrıntılarına sahip olması ile de dikkat çekiyor.
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VOLKSWAGEN
Yakın bir zaman kadar Çin'den en çok satış yapan marka olan Volkswagen, fuarda Avrupa pazarı için yeni bir otomobil sergilemedi.
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Bunun yerine, daha genç bir kitleye yönelik büyük, tamamen elektrikli bir SUV olan yeni ID.Code konsepti tanıtıldı. ID.Code, Çin pazarına yönelik bir üretim olacak. Otomobilin, gelecekteki Volkswagen modellerine de ilham kaynağı olması bekleniyor.
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ZEEKR
Geely'nin elektrikli premium markası Zeekr, fuarda Mix isimli van modelini tanıttı. CATL ve Geely ortaklığında geliştirilen bir bataryayı kullanan bu araçta, 360kW şarj için 800V donanımla donatılmış Zeekr 001 tarafından da kullanılan 86kWh'lik batarya paketi kullanılacak.
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Bentley'in eski tasarım başkanı Stefan Sielaff tarafından tasarlanan yeni otomobil, kapılarının ters yöne açılması ile dikkatleri üzerine topluyor.
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