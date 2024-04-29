Dikkatle çözdüğünüzde kolayca hataları bulabileceğiniz 9 bulmaca!
Odaklanma ve konsantrasyonu geliştirmek için beyin egzersizi yapmak önemlidir bu yüzden dikkat testlerini çözerek beyninizi iyi bir şekilde çalıştırabilirsiniz. İşte, sizin için dikkatinizi sınayacak eğlenceli 9 resimdeki hatayı tespit etme bulmacası!
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Bulmacalar çözmesi keyifli olan aktivitelerdendir. Türleri olan bu bulmacalardan görseldeki hatayı bulmak ise daha çok dikkat gerektirenlerden biridir. Haberimizde sizin için dikkat seviyenizi ölçebilecek 9 bulmacayı ve cevaplarını derledik. İşte, detaylar...
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1. soru: Görseldeki sorunu bulabilir misiniz?
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Cevap: Görseldeki kişi kazma ile ağacı kesmeye çalışıyor, bunun yerine elinde testere olmalıydı.
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2. soru: Resimdeki hata nerededir?
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Cevap: Arkada asılı olan saatte 8 rakamı yerine B harfi var.
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3. soru: Görseldeki sorun nedir?
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Cevap: Ortadaki pizzadan 3 dilim alınmış olmasına rağmen 4 çocuğun elinde de pizza olması hatalıdır.
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4. soru: Resimdeki hatayı bulabilir misiniz?
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Cevap: Havuzun içerisinde normalde balık olmaz bu yüzden bu durum hatalıdır.
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5. soru: Görselde yer alan sorun nedir?
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Cevap: En soldaki saatte 12 ile 6 rakamlarının yeri yanlış yazılmıştır bu yüzden onların yerinin değişmesi gerekiyor.
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6. soru: Resimdeki hatayı bulabilir misiniz?
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Cevap: Kadının aynadaki yansımasında inci kolye bulunuyor ancak kadının kendi boynunda kolye olmaması resmi hatalı yapıyor.
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7. soru: Görselde yer alan sorun nedir?
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Cevap: Yaz mevsimi olmasına rağmen havuzun buz tutması sorundur.
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8. soru: Resimde yer alan hata nerededir?
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Cevap: Çocuklar basket topu yerine futbol topuyla basketbol oynamaya çalışıyor o yüzden bu hatalıdır.
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9. soru: Görseldeki sorunu bulabilir misiniz?
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Cevap: Öğrencinin arkasında bulunan kapının tokmağıyla kapının bağlantı noktası olan menteşeleri aynı yerde duruyor, tam tersi yönlerde olmaları gerekiyor.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Bright Side