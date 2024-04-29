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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: 3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kente sarı alarm! Yarına dikkat - 30 Nisan hava durumu meteoroloji

        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın yurt genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara Valiliği'nden yapılan sağanak uyarısında da, metrekareye 21-50 kilogram yağış beklendiği vurgulandı. 14 kent için sarı alarm verildi. İşte o kentlerimiz...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 14:02 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:30
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        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı, Yozgat ile Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        BAŞKENT'TE METREKAREYE 50 KG YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 30 Nisan Salı günü Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

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        SEL VE SU TAŞKINI UYARISI

        AA'da yer alan habere göre yurt genelinde beklenen yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        İŞTE "SARI" ALARM VERİLEN 14 İLİMİZ

        Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 14 kentimiz ise şöyle: "Ankara, Adana, Antalya, Çankırı, Mersin, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale."

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