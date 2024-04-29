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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı, Yozgat ile Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BAŞKENT'TE METREKAREYE 50 KG YAĞIŞ BEKLENİYOR Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 30 Nisan Salı günü Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı. REKLAM

SEL VE SU TAŞKINI UYARISI AA'da yer alan habere göre yurt genelinde beklenen yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İŞTE "SARI" ALARM VERİLEN 14 İLİMİZ Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 14 kentimiz ise şöyle: "Ankara, Adana, Antalya, Çankırı, Mersin, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale."