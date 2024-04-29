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        Haberler Ekonomi Teknoloji Getir Avrupa ve ABD'den çıktı - Teknoloji Haberleri

        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı

        Teslimat uygulaması Getir Türkiye'ye odaklanmak için, gelirlerinin yüzde 7'sini elde ettiği Avrupa ve ABD'den çıkacağını açıkladı. Getir, Mubadala ve G Squared'den de yeni bir finansman sağladığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 13:23 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:59
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        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
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        Teslimat uygulaması Getir, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için en büyük potansiyeli gördüğü ana pazarı olan Türkiye'ye odaklanacağını bildirdi.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çıkma kararı alındı.

        Getir'in ABD'deki iştiraki FreshDirect'in ise faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

        Gelirlerinin yüzde 7'sini çıkmakta olduğu pazarlardan elde ettiğini açıklayan Getir, bu kararın Türkiye'ye odaklanmasına olanak sağlayacağını belirtti.

        Buna paralel olarak Getir, Mubadala ve G Squared’den yeni bir finansman sağladığını da duyurdu.

        Getir'in, bu finansmanı Türkiye'deki işlerindeki rekabetçi konumunu güçlendirmek için kullanacağı kaydedildi.

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        Getir'den yapılan açıklamada, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'deki tüm çalışanlara, bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür edildi.

        Mart 2021'de aldığı 300 milyon dolarlık yatırım ile değerini 2.6 milyar dolara yükselten Getir, böylece Türkiye'nin ikinci 'unicorn' girişimi olmuştu. Unicorn tanımı, değeri milyar doları geçen girişimler için kullanılıyor.

        KURUCUSUNDAN AÇIKLAMA: 'ÜZÜCÜ BİR GÜN'

        Getir'in yurtdışı pazarlardan çekilme kararı sonra, şirketin kurucusu Nazım Salur'dan açıklama geldi.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salur, "Bugün üzücü bir gün Getir için. İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den maalesef çekiliyoruz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler" dedi.

        BİTAKSİ'Yİ SATACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

        Öte yandan, Nisan ayı başında Getir'in, bünyesindeki mobilite şirketlerinden Bitaksi'yi satacağı öne sürüldü.

        İngiliz basınında yer alan haberlerde, Getir'in azınlık hissedarı olan Birleşik Arap Emirlikleri yatırım fonu Mubadala'nın, bir dizi varlık satışı gerçekleştirme isteği bulunduğu iddia edilmişti.

        Kaynaklar, Mubadala'ya AlixPartners tarafından Getir'in yeniden yapılandırılması konusunda tavsiyelerde bulunulduğunu da belirtirken, elden çıkarmaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin ise henüz kesin olmadığını vurguluyor.

        Sky News, Getir'in yaklaşık 12 milyar dolar değerine ulaşmasından iki yıl sonra radikal bir yeniden yapılanma hakkında görüşmelerde bulunduğunu duyurmuştu.

        Getir'in Avrupa pazarlarından çekilmesi başta İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülkede başlamıştı.

        Getir'in yatırımcıları arasında Mubadala, Sequoia Capital ve Tiger Global gibi küresel fonlar bulunuyor.

        Getir'in değeri, 2022'nin başındaki yatırım turunda alınan 750 milyon dolarlık yatırımın ardından 11.8 milyar dolara yükselmişti.

        Geçtiğimiz Eylül ayında ise, kapsamlı bir küçülmeye giden şirket, global iş gücünün yüzde 10'unu oluşturan 2 bin 500 kişiyi işten çıkarmıştı.

        Getir, Aralık 2022'de bir Türk girişimci tarafından Almanya'da kurulan rakibi Gorillas'ı 1.2 milyar dolara satın almıştı.

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