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        Haberler Gündem "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi - Konya haberleri, son haberler

        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!

        Konya'nın Çumra ilçesine bağlı iki mahallede, eş zamanlı olarak 15 obruk oluştu. Ekipler tarafından obrukların çevresinde güvenlik önlemi alınırken, Gökhüyük Mahallesi Muhtarı Mustafa Çömlekçi, bölgede daha önce obruk oluşumuna rastlamadıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 15:16 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:41
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        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
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        Konya'da, olay, Çumra ilçesine bağlı Gökhüyük Mahallesi'nde, Çarşamba Çayı Tavşanköprü mevkiinde yaşandı. Bölgede, yaklaşık 6 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki obruğu görenler durumu muhtara bildirdi.

        "BÖLGEDE DAHA ÖNCE YAŞANMADI"

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, obruk çevresinde güvenlik önlemi aldı. Mahalle Muhtarı Mustafa Çömlekçi, bölgede daha önce obruk oluşumuna rastlamadıklarını söyledi.

        "DERİNLİĞİ 10, ÇAPI 6 METRE"

        Çömlekçi, "Burası iki gün önce akşam saat 22.00'de oluştu. Görenler haber etti. Tahminimce 10 metre derinliğinde 6 metre genişliğinde, daha önce böyle bir şey hiç yaşanmamıştı.

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        "BETON DÖKÜLÜP KAPATILACAK"

        Çevre köyde de aynı gün 5-6 saat sonrasında 14 tane oldu. Yetkilere bilgi verdik. Devlet Su işleri, Ova Sulama Birliği yetkilileri, belediye başkanı geldi çalışmalar başladı. Tabandan başlayarak taşla kille dolduracaklar, beton dökülecek kapatılacak" dedi.

        5 KM UZAKTA DA OBRUKLAR OLUŞTU

        Öte yandan Gökhüyük'e 5 kilometre uzaklıktaki Doğanlı Mahallesi'nde de eş zamanlı 14 obruk oluştuğu tespit edildi. Doğanlı Mahallesi sakini Yusuf Taktak, "Ben 70 yaşındayım daha önce hayatımda yöremizde böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

        UZMANINDAN AÇIKLAMA

        Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, ortaya çıkan obruklar için şunları kaydetti: "Kurak geçen bir kış dönemi vardı. Orası zaten öteden beri güneyden gelen suyu ileten bir hat. Su hattı olarak ıslah edilmiş Çarşamba kanalı. Orada yer altında 'insuyu formasyonu' adı verilen, çözülebilir nitelikte kayaların olduğu birim var. Onun üzerinde çayın getirmiş olduğu gerçek tutturulmuş malzeme var. Bu malzemenin olduğu yerdeki yüzey yarıkları su gelişiyle beraber genişleyip aşağıdaki boşlukları hareket ettirmiş."

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        #Konya
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