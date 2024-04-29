OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi

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Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, ikinci bölümü ile ekrana geldi.

Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, iki isim Chery Tiggo Pro 8’in yeni versiyonu ve BMW’nin elektrikli motosikleti CE 04’ü tüm yönleri ile inceledi.

28 Nisan pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 2’nci bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

Habertürk TV’nin yeni programı OtoTekno, her hafta Pazar günü ekranlarda olacak.