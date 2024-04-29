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        Haberler Ekonomi Otomobil OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi - Otomobil Haberleri

        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi

        Habertürk TV'nin yeni programı 'OtoTekno', ikinci bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Chery Tiggo Pro 8'in yeni versiyonu ve BMW'nin elektrikli motosikleti CE 04 konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:05
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        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
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        Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, ikinci bölümü ile ekrana geldi.

        Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, iki isim Chery Tiggo Pro 8’in yeni versiyonu ve BMW’nin elektrikli motosikleti CE 04’ü tüm yönleri ile inceledi.

        28 Nisan pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 2’nci bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

        Habertürk TV’nin yeni programı OtoTekno, her hafta Pazar günü ekranlarda olacak.

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