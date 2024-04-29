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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zincirleme kazada araçtan fırladı - En son haberler

        Zincirleme kazada araçtan fırladı!

        Yalova'da, 3 aracın karıştığı trafik kazasında, otomobilde bulunan ve çarpmanın etkisiyle dışarı savrulan 61 yaşındaki Ajda Sayınberk hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 1'i çocuk 7 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:49 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:49
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        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
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        Yalova'da edinilen bilgiye göre, Yalova-Bursa kara yolundan Orhangazi istikametine giden E.K’nin kullandığı cip, önce aynı istikamette ilerleyen R.K. idaresindeki otomobile, ardından da E.K. yönetimindeki otomobile çarptı.

        RESTORANIN DUVARINA ÇARPIP DURDU

        AA'da yer alan habere göre hızını alamayan cip, yol kenarındaki restoranın bahçesindeki duvarına çarparak durabildi.

        ÇARPMANIN ETKİSİYLE DIŞARI SAVRULDU

        Kazada otomobilde bulunan ve çarpmanın etkisiyle dışarı savrulan 61 yaşındaki Ajda Sayınberk hayatını kaybetti.

        1'İ ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI

        3 araçtaki 1'i çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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        #yalova
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