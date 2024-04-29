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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde tarih belli oldu! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel'in 2 Mayıs Perşembe günü bir araya geleceği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 16:33 Güncelleme: 29.04.2024 - 18:15
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ne zaman görüşeceği belli oldu.

        Görüşmenin 2 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra Beştepe'de gerçekleşeceği öğrenildi.

        IRAK DÖNÜŞÜ GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ SORULARI YANITLAMIŞTI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak dönüşü uçakta yaptığı açıklamada yeni anayasa konusunda, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım" ifadelerini kullanmıştı.

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        Erdoğan açıklamasında şunları kaydetmişti: "Şu an itibariyle henüz böyle bir randevu talebi gelmiş değil. Fakat olabileceğini düşünüyoruz. Dünyada birçok alanda değişimden söz ediliyor. Sosyolojiler, teknolojiler, iklimler ve daha birçok zemin çok hızlı değişiyor. Bunu ayak uydurmak için de Türkiye'nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım. Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır. Kaldı ki Meclis Başkanımızın da liderlerle yapacağı görüşmelerde bu konuları onlarla ele alma düşüncesinin olduğunu biliyorum. Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz. Biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli köşe taşlarından biri olan yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili çalışmaktan, gayret etmekten geri durmayacağız. Milletimize yeni ve demokratik bir anayasa kazandırana kadar gayretimiz sürecektir."

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        ÖZEL RESEPSİYONDA AÇIKLAMADA BULUNDU

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona bir araya gelmişti.

        Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile planlanan görüşme hususunda açıklamalarda bulunmuştu. Özel, “Sayın Cumhurbaşkanı ile çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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