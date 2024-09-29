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        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta dehşet! 17 yaşındaki çocuk, annesiyle tartışan babasını bıçakladı | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta dehşet! 17 yaşındaki çocuk, annesiyle tartışan babasını bıçakladı

        İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşındaki bir çocuk annesiyle tartışan babasını bıçakladı. Ağır yaralanan baba hastaneye kaldırılırken, çocuk ise gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 09:42 Güncelleme: 29.09.2024 - 09:42
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        Annesiyle tartışan babasını bıçakladı
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        Esenyurt'un Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1854. Sokak'ta iddiaya göre alkol bağımlısı 41 yaşındaki Doğan C. evinde eşiyle tartıştı.

        Bu sırada 17 yaşındaki oğlu M.C. babasını bıçakladı.

        Ağır yaralanan Doğan C'ye ilk müdahale yakınları tarafından yapılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Doğan C. ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Doğan C'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Saldırıyı gerçekleştiren oğlu M.C. ise gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

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        #İstanbul Esenyurt
        #bıçaklı saldırı
        #aile kavgası
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