Eşarj'dan 'tak-çalıştır' hizmeti

Eşarj, şarj sürecini hızlandırmaya yönelik yeni hizmet başlattığını duyurdu. Eşarj Auto adı verilen hizmet ile sürücüler, araçlarını şarj etmek için artık kart, mobil uygulama ya da onay adımlarıyla vakit kaybetmeden, yalnızca soketi araca takarak işlemlerini tamamlayabilecek.

Tak-çalıştır (Plug & Charge) prensibiyle geliştirilen bu özellik, ilk etapta Eşarj’ın ülke genelindeki 90-180 kW arası DC hızlı şarj istasyonlarında sürücülerin kullanımına sunuldu.

Yapılan açıklamaya göre, Eşarj Mobil üzerinden başlatılan ilk şarj işleminde Eşarj Auto için tek seferlik bir tanımlama yapıldıktan sonra, sistem aracı otomatik olarak kaydediyor ve sonraki tüm şarj işlemleri hiçbir ek adım gerektirmeden başlatılabiliyor.

Eşarj Auto ile ilgili bilgiler paylaşan Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek,

"Bu sistem, şarj istasyonu ile elektrikli araç arasında güvenli bir iletişim ağı kurarak çalışıyor. Sürücü yalnızca soketi araca takıyor, istasyon, aracın tanımlı olup olmadığını otomatik olarak doğruluyor ve şarj işlemi herhangi bir ek onaya gerek kalmadan başlıyor. Böylece kullanıcılar, daha kolay bir şarj deneyiminin keyfini çıkarırken zamandan da tasarruf ediyor" dedi.