Erol Tabanca Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca'nın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

2019 sizin için nasıl başladı nasıl geçiyor hem mevcut yatırımlarınızdan konuşalım hem de önümüzdeki dönem hedeflerinizden?

Erol Tabanca: 2019 aslında bizim için bir transformasyon yılı diyebiliriz. Biz yavaş yavaş müteahhitlikten uzaklaşıp daha çok yatırımcı şapkasıyla işlerimizi sürdürme planındayız. Özellikle Türkmenistan'da sürdürdüğümüz çok büyük projeler vardı ve onların hepsini layıkıyla tamamladık. Bizden sonraki jenerasyonun daha kolay yönetebileceği, daha iyi hakim olabileceği yeni bir strateji içindeyiz. Burada da yatırım şapkası öne çıkıyor, bu da daha çok turizm ve enerji alanlarında olacak. Şimdi onların hazırlıkları içindeyiz.

Turizm açısından sene nasıl geçiyor otellerde doluluk oranları nasıldı?

Erol Tabanca: Doğduğumuz kent olan Eskişehir'de büyük bir otelimiz var. Müze'nin yanında bir butik otel yaptık, Alaçatı'da da Alavya adında butik bir otelimiz var. Rusya'nın Kazan şehrinde bir otel tamamladık, Türkmenistan'da zaten büyük bir tatil köyümüz vardı o işlemeye devam ediyor. Şu anda Hollanda'da da eski bir deri fabrikasını satın aldık, oranında bir kısmını otel, bir kısmını ofis, bir kısmını da eğlence olarak bölümler halinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Dolayısıyla Turizm önümüzdeki dönemde Polimeks için biraz daha ön plana çıkmış bir iş alanı olacak.

Enerjide yenilenebilir enerji ile ilgili özellikle rüzgar enerjisi ile ilgili birtakım girdiğimiz ihalelerde almış olduğumuz projeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ama orada biraz ölçülü adım atmak istiyoruz, Ülkenin genel konjonktürüne göre büyümemizi ona göre planlayacağız.

Eskişehir'de bir "Modern Müze"nin açılışını yaptınız..Böyle bir projeyi hayata geçirmeye nasıl karar verdiniz? Bu proje ile Ülke'ye neler katmayı hedefliyorsunuz?

Erol Tabanca: Bu benim çok uzun yıllardır biriktirmiş olduğum sanat eserlerinin kamuoyu ile paylaşmak isteğimle ortaya çıktı. Hem toplumumuza faydası olsun hem de Ülkemizi tanıtmak adına önemli bir proje olsun diye düşündük. Odunpazarı semti Eskişehir'in tarihi yapıların çok fazla örneklerinin olduğu bir yer. Biz hem o tarihler arasındaki kontrastı hem de kendi içinde bir uyum sağlamaya çalıştık. Biz inşallah bunu Eskişehir'imize bir turizm getirisi olarak da değerlendirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Otelimizin doluluk oranından anlıyoruz ki Müze ile birlikte Eskişehir'deki otellerde doluluk oranı artmaya başladı. Hızlı trenlerde de yer bulamıyoruz diye şikayetler geliyor bunlar çok sevindirici.

Sanat yaşamı çok keyiflendiren bir alan, Ülkemizin böyle olumlu aktiviteleri yerine getirmeye ihtiyacı var. Jeopolitik durumumuzdan dolayı Ülkemizde her geçen gün olumsuzlukları konuşuyoruz. Umarız ki herşey yoluna girer ve kültür sanat, spor ile Ülkemiz Dünya'da kendini bu şekilde hissettirir ve tarif eder.

İnşaat ve Müteahhitlik sektörlerinde maliyetler artıyor, rsikler var, ne zaman bu sektörler düzlüğe çıkar? Önümüzdeki dönemi nasıl görüyorsunuz?

Erol Tabanca: Global Dünyanın global parası kendini güvenli hissettiği yerlerde oluşuyor. 15 Trilyon Dolar para şu an negatif bekleme içerisinde; yani 15 trilyon dolarlık bir yatırım kendisini aktif bir yatırımda değerlendirmiyor çünkü ne olacağını bilmiyor. Buna rağmen insanlar ve yatırımcılar risk almıyor bu bence Dünya ölçeğinde önemli bir sıkıntı...Tabi bunun Türkiye'ye yansımasının üzerine bi de bizim jeopolitik itibariyle oluşan olumsuzluklarla biz daha fazla etkileneceğiz demektir. Bence buna tedbirler; istikrarlı bir ekonomi, orta ve uzun vadeli planlardan geçiyor.