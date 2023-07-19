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        Haberler Yemek Yapma Erişte Salatası Tarifi: Erişte Salatası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Erişte salatası tarifi: Erişte salatası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Çay saatlerinin, özel günlerin ya da sıradan bir günün yıldızı olmaya devam eden erişte salatası, kolay ve pratik bir yapılışa sahiptir. Bu nedenle istenilen her an hızlı bir şekilde yapılabilir. Ana malzemesi erişte olan bu lezzet, pek çok kişi tarafından farklı tariflerle taçlanır. Kimisi yoğurtlu severken, kimisi yoğurtsuz olarak tercih eder. Hangi tarifle yapılırsa yapılsın severek tüketilen erişte salatası tarifi, rengarenk görüntüsü ile oldukça iştah açıcı ve doyurucudur. Aslına bakıldığında makarna salatasından pek bir farkı yoktur. Bu tarifte tek fark, makarna yerine erişte kullanılmasıdır. İçindeki malzemeler ise isteğe bağlı ve damak zevkine göre kolayca değiştirilebilir. En önemlisi ise ne şekilde yapılırsa yapılsın tadı damakları şenlendirir ve tüm beğenileri üzerinde toplar.

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 14:39
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        Erişte salatası tarifi
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        Yakın zamanda erişte salatası yapmayı düşünenler buraya! Erişte salatası nasıl yapılır? Erişte salatası yapımında dikkat edilmesi gereken püf noktalar nelerdir? Gününüze güzelleştirecek leziz mi leziz bir erişte salatası tarifini içeriğimizin devamında inceleme şansı yakalayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

        • Kaç kişilik: 4-5 kişilik
        • Hazırlama süresi: 10 dakika
        • Pişirme süresi: 10 dakika
        • Kalori: Porsiyon boyutuna göre ortalama 280- 300 kcal

        Erişte Salatası Malzemeleri

        • 2 su bardağı erişte
        • 1 adet konserve kapya biber
        • Yarım su bardağı haşlanmış konserve mısır
        • 4 dal ince kıyılmış dere otu
        • 5 - 6 adet kornişon turşu
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        Sosu için;

        • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 1 çay kaşığı nar ekşisi
        • Yarım tatlı kaşığı tuz
        • Yarım limon suyu

        Erişte Salatası Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Erişte salatası yapımının hızlı ve kolay olduğundan bahsetmiştik. Bu nedenle tarif için yaptığınız her aşama hızlı ve pratik olacaktır.
        • Erişte salatasının ilk aşaması, erişteleri haşlamaktır. Erişteleri, makarna mantığı ile derin bir tencerenin içine su koyarak haşlayın.
        • Haşlanan erişteleri, süzgeçten geçirerek süzün.
        • Erişte salatası tarifi için kullanacağınız derin bir kap ya da borcama ihtiyacınız olacak. Haşlanan erişteleri bu borcama alın.
        • Salata için diğer tüm malzemeleri ayrı ayrı küçük dilimler haline gelinceye kadar doğrayın. Dere otunu ince şekilde kıyın. Kapya biberleri ince doğrayın ve kornişonları da küçük küpler halinde kesin.
        • Doğradığınız tüm malzemeleri eriştenin olduğu kaba ilave edin.
        • Sos için ayırdığınız; nar ekişi, zeytinyağı, limon suyu ve tuzu erişte salatasının üzerine ekleyin. Tüm malzemeler harmanlanana kadar karıştırın.
        • İşte bu kadar kolay. Erişte salatanız servise hazır.

        Afiyet olsun.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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