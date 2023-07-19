Fellah köftesi tarifi: Fellah köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Yöresel yemeklerin tadına bakmayı sevenler tarafından en merak edilen lezzetler arasında fellah köftesi bulunuyor. Adana, Antakya, Mersin ve Hatay'da geleneksel bir yemek olan fellah köftesi, birbirinden farklı tariflere sahip olabiliyor. Kişiye özel püf noktalar ile de unutulmaz bir lezzete dönüşüyor. Peki, fellah köftesi nasıl yapılır?
İnternet üzerinden araştırılan konular arasındaki fellah köftesi tarifi, zor gibi görünse de işin tekniklerine hakim olunduğunda oldukça pratiktir. Tüm malzemeleri ise hemen hemen her evin mutfağında bulunmakta. Bu nedenle canınız istediği an kolları sıvayabilir ve ana yemeğinizi fellah köftesinden yana kullanabilirsiniz. Fellah köftesi yapımında bilinmesi gereken tüm detaylar ise içeriğimizin devamında…
Fellah Köftesi Malzemeleri
Fellah köftesi sosu tarifi;
Üzeri için;
Fellah Köftesi Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun.