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        Haberler Yemek Yapma Fellah Köftesi Tarifi: Fellah Köftesi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Fellah köftesi tarifi: Fellah köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Yöresel yemeklerin tadına bakmayı sevenler tarafından en merak edilen lezzetler arasında fellah köftesi bulunuyor. Adana, Antakya, Mersin ve Hatay'da geleneksel bir yemek olan fellah köftesi, birbirinden farklı tariflere sahip olabiliyor. Kişiye özel püf noktalar ile de unutulmaz bir lezzete dönüşüyor. Peki, fellah köftesi nasıl yapılır?

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 14:39
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        Fellah köftesi tarifi
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        İnternet üzerinden araştırılan konular arasındaki fellah köftesi tarifi, zor gibi görünse de işin tekniklerine hakim olunduğunda oldukça pratiktir. Tüm malzemeleri ise hemen hemen her evin mutfağında bulunmakta. Bu nedenle canınız istediği an kolları sıvayabilir ve ana yemeğinizi fellah köftesinden yana kullanabilirsiniz. Fellah köftesi yapımında bilinmesi gereken tüm detaylar ise içeriğimizin devamında…

        • Kaç kişilik: 3-4 kişilik
        • Hazırlama süresi: 60 dakika
        • Pişirme süresi: 15 dakika
        • Kalori: 1 porsiyon için 369 kcal

        Fellah Köftesi Malzemeleri

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        • 1 su bardağı köftelik (kısırlık) bulgur
        • Yarım su bardağı irmik
        • 1 buçuk su bardağı sıcak su
        • Yarım su bardağı un
        • 1 tatlı kaşığı domates salçası
        • Yenibahar
        • Karabiber
        • Tuz

        Fellah köftesi sosu tarifi;

        • 1 diş sarımsak
        • 3 adet domates
        • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 1 yemek kaşığı domates salçası
        • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
        • Pul biber
        • Çay bardağı sıcak su
        • Kuru nane

        Üzeri için;

        • Sarımsaklı yoğurt
        • Maydanoz

        Fellah Köftesi Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Bulgur, irmik, su ve tuzu bir tencereye alın. Kısık ateşte malzemeler suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra tencerenin kapağını kapatın. El yakmayacak ısıya düşmesini bekleyin.
        • Diğer yandan fellah köftesi sosu tarifini hazırlamaya başlayın. Bir tencereye zeytinyağını alın ve ezilmiş sarımsakları ekleyin.
        • Ardından salçayı ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
        • Salça kavrulduktan hemen sonra rendelenmiş domatesleri ilave edin. Domatesler suyunu çekene kadar pişirin.
        • Üzerine su ilave edin ve birkaç dakika daha kısık ateşte pişirin.
        • Bulgur yeterince ılıdıktan sonra üzerine un, salça ve baharatları ilave edin.
        • Malzemeler tamamen iç içe geçene kadar yoğurun.
        • Elde ettiğiniz hamuru küçük parçalara ayırarak yuvarlayın. Yuvarladıktan sonra üzerine minik şekilde bastırın.
        • Önceden kaynattığınız su dolu tencereye köfteleri atın ve haşlayın. Köfteler suyun üzerinde yüzmeye başlayınca haşlanmış olacaktır.
        • Bir süzgeç yardımı ile köfteleri süzün. Süzdüğünüz köfteleri sos tavasına alın ve iyice karıştırın.
        • Sıra geldi fellah köftesi tarifinin en güzel kısmına. Yemeğiniz artık servise hazır. Köfteleri servis tabağına alın ve üzerine sarımsaklı yoğurt ilave edin. İsteğe bağlı olarak yoğurdun üzerine maydanoz ve pul biber ekleyebilirsiniz.

        Afiyet olsun.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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