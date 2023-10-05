Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.332,65 %-0,01
        DOLAR 27,5591 %-0,03
        EURO 29,0797 %0,27
        ALTIN 1.610,93 %-0,16
        FAİZ 23,72 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 18,59 %-0,22
        BITCOIN 27.967,00 %1,11
        GBP/TRY 33,5359 %0,13
        EUR/USD 1,0522 %0,17
        BRENT 84,61 %-1,40
        ÇEYREK ALTIN 2.633,70 %-0,17
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Ericsson ve TÜBİTAK iş birliğini tazeledi - Teknoloji Haberleri

        Ericsson ve TÜBİTAK iş birliğini tazeledi

        Ericsson Araştırma Günleri 2023'te, Ericsson ve TÜBİTAK iş birliği için imzalar yeniden atıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ericsson'la TÜBİTAK iş birliğini uzattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ericsson Araştırma Günleri Türkiye 2023 etkinliği kapsamında, TÜBİTAK ve Ericsson mevcut iş birliklerinin süresini 5 yıl boyunca uzatacak bir anlaşma imzalandı. Bu iş birliğinin Ericsson’un ülkemizdeki yeni 6G araştırma projelerini destekleyeceği duyuruldu.

        Etkinliğe üniversiteler, operatörler, startup’lar endüstrinin önde gelen isimleri dahil olmak üzere, Türkiye’nin yerel araştırma ve inovasyon camiası katıldı. Etkinlik boyunca Ericsson, uluslararası konuşmacıların sunumları, açık oturumlar, üniversite öğrencilerine yönelik eğitimler ve canlı uygulamalarla birlikte kullanım örnekleri sundu. Ayrıca ortak araştırma projelerinin sonuçlarına dair önemli bilgiler paylaştı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) alanındaki son gelişmeler aktarılırken Ericsson Araştırma’nın Türkiye’deki ileriye dönük hedefleri de paylaşıldı.

        REKLAM

        6G ARAŞTIRMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

        Ericsson Araştırma Türkiye, TÜBİTAK’ın TEYDEB 1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamına alınan, BİT sektöründeki ilk araştırma laboratuvarı. Geçtiğimiz 5 yılda HEXA-X-II, VERGE, TARGET-X ve DESIRE6G gibi ileri teknoloji projeleriyle Avrupa Akıllı Ağlar ve Hizmetler Ortak Girişimi (SNS JU) kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan finansman almaya hak kazandı. Ericsson Araştırma bünyesinde yer alan Ericsson Araştırma Türkiye dahil tüm kuruluşlar, Avrupa’nın önde gelen araştırma ve endüstri kurumlarıyla birlikte 6G konulu araştırmalar yürütüyor.

        Ericsson Araştırma Türkiye, TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı ile Türkiye’deki startup ekosistemiyle etkileşimi artırmayı hedefliyor. Girişimcilere yönelik onaylı bir başvuru merkezi olan Ericsson Araştırma Türkiye, ayrıca Türk Telekom Ventures ve ODTÜ TEKNOKENT ile birlikte oluşturduğu “BIGG6G” konsorsiyumu kapsamında genç girişimcilere BİT yetkinlikleri konusunda mentorluk, koçluk ve eğitim sağlıyor.

        "TÜRKİYE'NİN İNOVASYON EKOSİSTEMİNİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ"

        TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu, “Ericsson Araştırma Türkiye’nin yerel yetenekler yetiştirme ve akademi dünyasıyla iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılığı, Türkiye’nin araştırma profilini yükseltmede çok önemli bir rol oynadı. Ericsson Araştırma Türkiye ile iş birliğimizi uzatırken yalnızca teknolojiye değil, Türkiye’nin inovasyon ekosisteminin geleceğine de yatırım yapıyoruz. Türkiye’yi küresel teknolojik ilerlemenin ön saflarına taşımayı öngören ortak vizyonumuzla, uluslararası araştırma camiasına önemli bir değer katacak yeni projelerde Ericsson Araştırma Türkiye ile birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

        Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, “İnovasyona ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün gelişmesine olan bağlılığımız, Ericsson Araştırma Günleri Türkiye 2023’ün ana teması. Ericsson Araştırma’nın Türkiye’de 2018’de faaliyetlerine başlamasından bu yana, temel önceliklerimiz gelişmekte olan teknolojileri incelemek, akademi dünyasıyla iş birlikleri kurmak ve yerel bir inovasyon ekosistemi oluşturmaktı. TÜBİTAK ile olan iş birliğimizi sürdürerek, yeni ve inovatif araştırma alanlarını keşfetmeyi hedefliyoruz. Bu iş birliği, uluslararası projelerde yerel araştırmacılara destek vermemizi ve küresel standartların geliştirilme süreçlerinde aktif bir rol oynamamızı sağlayarak, geleceğe olumlu katkıda bulunma misyonumuzu devam ettirecek. TÜBİTAK’ın uzun süreli desteği ile Türkiye’de BİT alanını yeniden tanımlayarak inovasyon ve ilerlemeyle dolu yeni bir çağa giden kapıyı aralamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

        Ericsson Araştırma Türkiye, araştırma çalışmalarına öncülük etmenin yanı sıra, akademi dünyası ve yerel inovasyon ekosistemi ile iş birliklerini güçlendirmek için çalışıyor. Türk araştırmacıların uluslararası projelere katkıda bulunmalarını sağlarken, onlara yeni makale, yayın ve patentler üretme fırsatları sunuyor. Böylece uluslararası standartlara doğrudan katkıda da bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Pes" dedirten olay! Karı koca okulda öğretmeni dövdü!
        "Pes" dedirten olay! Karı koca okulda öğretmeni dövdü!
        Irak Savunma Bakanı Ankara'da
        Irak Savunma Bakanı Ankara'da
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Benzin istasyonunda yaşandı! Kar maskeli dehşet!
        Benzin istasyonunda yaşandı! Kar maskeli dehşet!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Gayrimenkulde sonbahar!
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        Habertürk Anasayfa