Erdoğan'dan İmamoğlu ve faiz mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılış törenindeki konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Erdoğan, "Sel olunca biz balıkçıya değil vatandaşımızın yanına gittik, onların dertleriyle dertlendik. Kar, bora bunların umurunda değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- 3 yıl önce geldiğimde verdiğim sözü tutarak AK Parti'yi birinci çıkarmak suretiyle belediyedeki hizmet bayrağını tekrar bize verdiğiniz için şükranlarımı sunmak istiyorum. Giresun'un tamamında tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Az önce Dereli'deydim. 7 ilçemizde can ve mal kayıpları yaşamıştık. En çok hasar Dereli'de olmuştu. Dereli'de konut-işyeri ve altyapısıyla yeni baştan inşa ettik. Bu ilçemizi 1 yılda tekrar ayağa kaldırdık. Biz söz verirsek yaparız. Laf değil iş üretiriz iş...

- Doğankent'te selin yıktığı konut ve işyerlerini yeniden inşa ettik. Dereli'de yapılan işler devletin ve hükümetin vatandaşına sahip çıkma gücünü göstermesi bakımından önemli bir örnektir.

- Sel felaketi oldu bakan arkadaşlarım, ben, hep beraber Doğankent'te Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik, vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk. Onların dertleriyle dertlendik. Ama birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Öbür tarafta kar bora fırtına esiyor. Hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım. Hem de İstanbul'da. Kar, bora fırtına olacak; deprem olacak, sel olacak... Yok Bodrum'a git, yok şuraya buraya git, bizim kitabımızda o yok. Bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın.

- Gittikçe büyüyen bir ekonomimiz var. Geleceğe güvenle bakmak için gereken her türlü imkana sahibiz. Güven ve istikrar bizi dünyada güçlü ülkeler arasına yerleştirdi. Son yıllarda tüm güçleriyle ekonomimize yükleniyorlar. Hatırlayın güya dünyanın en büyük ülkesinin başındaki kişi Türkiye ekonomisine tehditler savurdu. Batılı finans kuruluşları, ekonomik manipülasyonlarla ekonomimize darbe vurmaya kalktı.

- Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz. Daha da indireceğiz. Milletimden bu yolda bizimle beraber yürümelerini istiyorum. Yakında ekonomide bir başarıya imza atacağız.