Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yalandan geçilmiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'ne katılıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Bir afetin bir felaketin ardından sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bir yıl içerisinde inşallah alt yapısı ile üst yapısı ile bütün bu binaları yapacağız dedik ve bitirdik. Bugün bu teslim töreninde sizlerle bir aradayız. Bu teslim töreni ile birlikte ben burada yerini alacak tüm Dereli'nin sakinlerine huzurlu, Allah'tan mutlu bir gelecek diliyorum.
- Bütün bu güzellikler hepsi Dereli'nin sakini kardeşlerim için. O günü unutmamız mümkün değil. Anında buradaydık. 15 kadar kardeşimiz rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum
- Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. AK Parti iktidarı budur. Bakıyorsunuz öyle bir Ana Muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. İşte geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi.
- Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki. Saat 22.00'de televizyona çıkacağım o da Youtube kanalı var oradan Cumhurbaşkanını susturacak. Ya seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir millet. Milletin de seviyesine inilmez milletin seviyesine çıkılır. Çünkü biz Cumhurdan icazet aldık. Cumhur ile yolumuza devam ediyoruz. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı yoluna emin adımlarla ilerliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!