Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yalandan geçilmiyor

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'ne katılıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bir afetin bir felaketin ardından sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bir yıl içerisinde inşallah alt yapısı ile üst yapısı ile bütün bu binaları yapacağız dedik ve bitirdik. Bugün bu teslim töreninde sizlerle bir aradayız. Bu teslim töreni ile birlikte ben burada yerini alacak tüm Dereli'nin sakinlerine huzurlu, Allah'tan mutlu bir gelecek diliyorum.

- Bütün bu güzellikler hepsi Dereli'nin sakini kardeşlerim için. O günü unutmamız mümkün değil. Anında buradaydık. 15 kadar kardeşimiz rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum

- Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. AK Parti iktidarı budur. Bakıyorsunuz öyle bir Ana Muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. İşte geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi.

- Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki. Saat 22.00'de televizyona çıkacağım o da Youtube kanalı var oradan Cumhurbaşkanını susturacak. Ya seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir millet. Milletin de seviyesine inilmez milletin seviyesine çıkılır. Çünkü biz Cumhurdan icazet aldık. Cumhur ile yolumuza devam ediyoruz. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı yoluna emin adımlarla ilerliyor.