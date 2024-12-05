Erdal Özyağcılar'ın kızı isyan etti

Erdal Özyağcılar hakkında asılsız 'vefat' haberleri ortaya çıktı. Bunun üzerine 76 yaşındaki oyuncunun kızı Zeynep Özyağcılar, sert bir açıklama yaptı.

REKLAM advertisement1 İddialara isyan eden Zeynep Özyağcılar, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide; "Arkadaşlar, Erdal Özyağcılar vefat haberleri dolaşıyor. Kendisi evde ve iyi. Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım" ifadelerini kullandı.