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        Haberler Magazin Erdal Özyağcılar'ın kızı isyan etti - Magazin haberleri

        Erdal Özyağcılar'ın kızı isyan etti

        Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın vefat ettiği ileri sürüldü. Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar, çıkan iddialara tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 13:46 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:46
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        Kızı, isyan etti
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        Erdal Özyağcılar hakkında asılsız 'vefat' haberleri ortaya çıktı. Bunun üzerine 76 yaşındaki oyuncunun kızı Zeynep Özyağcılar, sert bir açıklama yaptı.

        İddialara isyan eden Zeynep Özyağcılar, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide; "Arkadaşlar, Erdal Özyağcılar vefat haberleri dolaşıyor. Kendisi evde ve iyi. Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım" ifadelerini kullandı.

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