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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Epson, taşınabilir mini akıllı lazer projektörlerini duyurdu - Teknoloji Haberleri

        Epson, taşınabilir mini akıllı lazer projektörlerini duyurdu

        Epson, yeni taşınabilir mini akıllı lazer projektörlerini duyurdu. Bu yenilikçi ürünler, kompakt boyutları ve her yerde kullanılabilmesi ile geleneksel TV'lere alternatif olarak öne çıkıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 15:56 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:56
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        Yeni nesil mini akıllı projektörler
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        Epson, "EpiqVision" serisine katılan iki yeni mini lazer TV projektörünü (EF-21 ve EF-22) duyurdu. Yeni projektörler, 10 yıla kadar bakım gerektirmeyen yapısı ve ulaşılabilir fiyatıyla büyük ekran deneyimi sunuyor.

        150 inç’e kadar geniş ekran desteği sunan ürünler, dahili Google TV sistemine sahip. Bluetooth bağlantısıyla bağımsız hoparlör olarak da kullanılabilen EF-21 ve EF-22, iki adet 5W hoparlörle birlikte geliyor.

        EF-22, metalik siyah veya metalik mavi renk seçeneklerine sahipken EF-21 ise beyaz ve buz yeşili renk alternatifleri sunuyor. Duvar, tavan veya zemine yansıtılabilen ürünler, ayarlanabilir stantları sayesinde esnek bir izleme deneyime sunuyor.

        HER MEKANDA GENİŞ EKRAN KEYFİ

        EF-21 ve EF-22 evde veya dışarıda, büyük ekranda deneyim yaşatıyor. Her iki ürün de Epson 3LCD teknolojisiyle görüntüleri parlak ve canlı bir şekilde yansıtıyor. Ürünler, 5.000.000:1 kontrast oranıyla gölgeleri ve siyahları başarılı şekilde görüntülüyor. Dahili Google TV desteğine sahip olan modeller, 400.000'den fazla filmi ve TV kanallarını kullanıcılarına sunuyor.

        Evin her noktasından kontrol edilebilen Google Asistan ile farklı bir izleme deneyimi sunan projektörler, Chromecast desteğiyle Android, iOS, Mac veya Windows bilgisayardan ve Chromebook'tan içeriklerin yansıtılmasına olanak tanıyor. Otomatik odaklama, trapezoid düzeltme, engel önleme gibi özelliklere sahip olan EF-21 ve EF-22, kolay kurulumuyla da dikkat çekiyor.

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