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        Haberler Ekonomi Enerji EPDK: Elektrik desteği alan vatandaşlardan güvence bedeli alınmayacak - Enerji Haberleri

        EPDK: Elektrik desteği alan vatandaşlardan güvence bedeli alınmayacak

        EPDK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:31
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        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
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        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli tahsil edilmeyeceğini bildirdi.

        EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi, taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemeyecek.

        Düzenlemeyle, söz konusu yardımın ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaştırılmasının yanı sıra hane üyesi olmayan ya da farklı isim üzerine kayıtlı elektrik aboneliği ve usulsüz kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Güvence bedeli, hane elektrik tüketimine göre 681 lira ile 1634 lira arasında değişiyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #epdk
        #elektrik
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