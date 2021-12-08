"Ben doğal güzelim!" dedi, tek tek açıkladı

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"Jet Sosyete", "Kocan Kadar Konuş" ve "Hayat Ağacı" gibi projelerde rol alan Enis Arıkan (38), sosyal medyayı sık kullanan isimler arasında yerini alıyor. Kullanıcıların kendisiyle ilgili yorumlarına yanıt vermeyi de ihmal etmeyen Arıkan, bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi.

"BEN DOĞAL GÜZELİM!"

Ünlü oyuncu, kendisinin şimdiki haliyle yıllar önceki halini kıyaslayan bir takipçisinin gönderisini Instagram'dan yayınladı. Yıllar içindeki değişimine dikkat çekilen paylaşıma esprili bir yanıt veren Enis Arıkan, "Beni yok edemeyeceksiniz. Ben doğal güzelim." ifadelerini kullandı. Paylaşıma yakın dostu Ezgi Mola'nın etiketlenmesine de kayıtsız kalmayan Arıkan, "Bir de Ezgi Mola güzelliği ne alaka?" yorumunda bulundu.

ESTETİKLERİNİ SIRALADI

Daha önce birçok kez operasyon geçirdiğini ifade eden Enis Arıkan, ardından, "Sadece saçımda biraz ek var, gözaltı dolgum var, burun dolgum var, botoksum var, biraz da liposuction var. Kısacası doğalım, iftira atmayın artık." şeklinde açıklama yaparak, estetiklerini sıraladı.

"MİNİK MİNİK YAPTIRIYORUM"

Hakkında bilinmeyenlerini anlatan oyuncu, "Her yerimde estetik var, minik minik yaptırıyorum. Botoks değil, ışık dolgusu yaptırdım. Saçlarım vardı ama azdı. Sonra saç ektirdim. Daha sonra dizi için saçıma protez taktılar ve bir daha kendi saçımı kullanmak istemedim." diye konuşmuştu.

"YENİ BİR OPERASYON GEÇİRDİN GALİBA!"

Öte yandan Enis Arıkan'ın geçtiğimiz senelerde 4 gün boyunca paylaşım yapmaması takipçilerinin dikkatini çekmişti. Takipçileri Arıkan'a "Yeni bir estetik operasyon geçirdin galiba. Bu sessizliğin başka açıklaması olamaz." şeklinde mesajlar göndermişti.

"BEN NEREDE YANLIŞ YAPTIM?"

O mesajları yayınlayan ünlü isim, "4 gün story çekmedim, tek akla gelen bu olmuş. Ben nerede yanlış yaptım?" ifadelerini kullanmıştı.