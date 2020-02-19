"HEP DÜŞÜNMEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Arıkan, "Kaybettiğimden beri babamla bütün anılarımı sildim, öyle söyleyeyim. Ve hepsi güzel anılar olmasına rağmen... O kadar korkuyorum ki o özleme duygusunun beni kahretmesinden... Onu bastırıyorum ve hep düşünmemeye çalışıyorum" sözleriyle duygulandırmıştı.