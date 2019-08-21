"EZGİ HER ŞEYİN ÜSTESİNDE GELEBİLEN BİR KADIN"

Ezgi ile Mustafa inşallah eğlenir, mutlu oluruz. Ezgi her şeyin üstesinden gelebilen bir kadındır, ben ondan çok şey öğrendim. Konservatuvarda da böyleydi. Çok akıllı ve tatlı bir kadındır Ezgi.